Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta (2)

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE İÇİN TOKİ'YE ÇALIŞMA TALİMATI VERDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valiliği'nde yaptığı 3,5 saatlik değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın 700 bini köylerde, 300 bini ilçe merkezinde olmak üzere toplam 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi için başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin, kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibariyle de temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla bu operasyonumuz bitmiş tamamlanmış ve amacına da erişmiş olacak" dedi.

YAKLAŞIK 700 BİN NÜFUSLU 140 KÖY TASARLADIK

Kurum, harekattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Suriyelilerin yerleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: