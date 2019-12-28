Bakan Kurum: “Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve Boğaz’ın özgürlük projesidir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rumeli Hisarı kıyısındaki gemi kazasına değinerek, “Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz’ın özgürlük projesidir” dedi.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de, partisinin ‘İl Danışma Meclisi’ toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, gündemdeki sıcaklığını koruyan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projenin Türkiye için olmazsa olmaz projelerden birisi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, milletin desteğiyle projeyi gerçekleştireceklerini aktardı. Dün İstanbul Boğazı’nda yaşanan ve felaketin eşiğinden dönülen kazayı hatırlatan Bakan Kurum, “Türkiye’yi hem bölgesinde hem dünyada lider olacak, dünya ticaretinde öne çıkaracak ve İstanbul Boğazımızın konumunu koruyacak ‘Kanal İstanbul’ ÇED raporunu tamamladık. Vatandaşlarımızın, kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin görüşlerine sunduk. Dün daha Liberya bandıralı dev bir konteyner gemisi Rumeli Hisarı kıyılarında karaya oturdu ve hakikaten çok büyük bir kazadan tüm İstanbullularımız kurtuldu. Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Onun için altını çizerek bir kez daha tekrarlamak isterim ki Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz’ın özgürlük projesidir. Biz 18 yılda sizlerin ve milletimizin destekleri ile birçok projeyi gerçekleştirdik Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inşallah sizlerin destekleri ile gerçekleştirilecek ve İstanbul’a bu büyük projeyi de kazandıracağız” dedi.