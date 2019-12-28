Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir"

DENİZLİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi. Kurum, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen Denizli Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde yaklaşık 5 ay önce meydana gelen depremden sonra verilen sözleri yerine getirdiklerini söyledi. İnşaatların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Kurum, "Konutları tüm donatılarıyla bitirip en geç haziran ayına kadar vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani depremden 10 ay sonra sağlam, güvenli konutlarını vatandaşlarımıza hem Çardak'ta hem Bozkurt'ta vermiş olacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda bakanlığın tüm birimleriyle, kentteki belediye başkanlarının taleplerini dinlediklerini dile getirerek, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü'müzü turizme kazandıracak önemli bir proje geliştiriyoruz. 60 bin metrekare alanda yürüme, bisiklet yollarının olduğu Çivril'e bir millet bahçesi kazandıracağımız proje kapsamında belediyemiz, yine bakanlığımız TOKİ ile bu projeyi yürütecek. İlçelerimizin ihtiyaçları noktasında projelere destek olmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

- "Kanal İstanbul'u sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz" Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Kurum, "Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada lider olacak, dünya ticaretinde öne çıkaracak ve İstanbul Boğazı'mızın konumunu koruyacak Kanal İstanbul Projesi ÇED raporunu tamamladık. Vatandaşlarımızın, kurum kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin görüşlerine sunduk." dedi. Bakan Kurum, Liberya bandıralı dev bir konteyner gemisinin dün Rumeli Hisarı kıyılarında karaya vurduğunu anımsatarak şunları kaydetti: "Bu, petrol veya kimyasal madde yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul Projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Onun için her defasında söylüyorum; Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz'ın özgürlük projesidir. 18 yılda sizlerin destekleriyle, milletimizin destekleriyle birçok projeyi gerçekleştirdik, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. İnşallah Kanal İstanbul'u da sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz."