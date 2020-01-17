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  4. Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Her adımda çevremizi, doğamızı koruyacak her türlü tedbiri alacağız"

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Her adımda çevremizi, doğamızı koruyacak her türlü tedbiri alacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre açısından bazı riskler taşıdığı iddia edilen Kanal İstanbul projesinde doğayı koruyacak her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda ne su kaynaklarının yok olduğu, ne deprem tehlikesine yol açtığı, aksine İstanbul Boğazı’ndaki can ve mal güvenliğini koruyacak adımları Kanal İstanbul projesi ile attığımızı net bir şekilde biz raporlarla belgelemiş olduk" dedi.Bakan Kurum, Bakanlık binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre açısından bazı riskler taşıdığı iddia edilen Kanal İstanbul projesinde doğayı koruyacak her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda ne su kaynaklarının yok olduğu, ne deprem tehlikesine yol açtığı, aksine İstanbul Boğazı’ndaki can ve mal güvenliğini koruyacak adımları Kanal İstanbul projesi ile attığımızı net bir şekilde biz raporlarla belgelemiş olduk" dedi.
Bakan Kurum, Bakanlık binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Akıllı Şehirler ve Belediyeler Konferansı’nı terk etmesi ve Kanal İstanbul projesi ile ilgili soru üzerine Kurum, “Bizim amacımız, derdimiz kimseyi ezmek ve ezdirmek değildir. Biz aksine her zaman yaptığımız projelerde katılımcı, çevreyi ve doğayı koruyan, milletimizin menfaatini içeren projeler gerçekleştirmeye çalıştık. 18 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız tüm projelerde attığımız her adımda önceliğimiz çevremiz ve doğamız oldu. Konuştuğumuz konferans akıllı şehirler konferansı. Bu çerçevede bakanlığımızın direkt alanı olan ve yayınladığımız yönetmelik çerçevesinde dünyada 4’üncü ülke olarak yayınlıyoruz. Şehirlerimizi akıllı ulaşım sistemleriyle, akıllı alt yapılarla başka bir boyuta taşıyacak, hem tasarrufu ön planda tutacak, tek portaldan insanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atıyoruz. Söz konusu Kanal İstanbul projesi ise yine bakanlığımızı ilgilendiren, bakanlığımızın görev alanı içerisinde, Ulaştırma Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz ÇED sürecini, planlama sürecini yine Bakanlığımızın ürettiği uygulama sürecini, asrın projesi diyeceğimiz İstanbul Boğazı’nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesi içerisinde de hem akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştireceğiz hem de kanalın iki yakasında 500 bin nüfusunu aşmayacak yatay şehirleşme örneğini gösterecek örnek bir şehircilik modelini uygulayacağız” dedi.
Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunun bugün onaylandığını belirterek, “1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı. 5 bin ve bin ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlığını yapıyoruz. Onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız ve uygulamaya geçireceğiz. Bizim konuşmamızda da ifade ettiğimiz kimseyi yermek, kimseyi aşağılamak değildir. Kanal İstanbul projesini yapacağımızı ifade ettik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kanal İstanbul projesini yapacağız. Biz onlar böyle istedi, burası böyle dedi diye bu projeden vazgeçecek durumda değiliz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her projede halkımızla beraber hareket ettik. Yine halkımızla beraber hareket edecek ve 82 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren bu projede de kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
CHP’li Özgür Özel’in kabine söylemlerine yanıt veren Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde halkımızın yüzde 52 oyunu alarak cumhurbaşkanı seçilmiştir ve Cumhurbaşkanımızın iradesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki kabineyi oluşturmuştur. Dolayısıyla bir kişinin seçtiği değil, yüzde 52 çoğunluğun seçtiği bir kabineyiz. Bizim nasıl konuşacağımızı, nerede konuşacağımızı belirleyecek olan Sayın Özgür Özel değildir. Nerede nasıl konuşacağımızı da biz biliyoruz. Herkes işine baksın. Türkiye’nin 81 vilayeti hepimizin. Biz vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren tüm projeleri bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonraki süreçte de kararlı şekilde yapacağız” dedi.
Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinde diğer projelerde de olduğu gibi arsa rantına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bazı risk iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Kurum, “Projelerimizle ilgili bazı risk iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialara bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda ne su kaynaklarının yok olduğu, ne deprem tehlikesine yol açtığı, aksine İstanbul Boğazı’ndaki can ve mal güvenliğini koruyacak adımları Kanal İstanbul projesi ile attığımızı net bir şekilde biz raporlarla belgelemiş olduk. Ve hazırlamış olduğumuz raporda da alınması gereken tedbirleri bir bir belirttik. İstanbulumuzun ihtiyacını giderecek millet projelerinin olduğu, ekolojik koridorların olduğu, vatandaşımızın vakit geçirebileceği alanların olduğu, limanların olduğu çok önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Kararlıyız ve her adımda çevremizi, doğamızı koruyacak her türlü tedbiri alacağız. Tüm Türkiyemiz bundan emin olsun” şeklinde konuştu.
100 bin konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru olduğunu da belirten Kurum, “İlk 3 ay içerisinde projelerini tamamlayıp ihale süreciyle birlikte inşaatlarına da başlayacağız. Bizim polemiklerle kaybedecek zamanımız yok. 2023 yılı hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

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