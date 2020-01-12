Bakan Kurum: "Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz"

TİRAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi üzerinden prim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kurum, Arnavutluk’taki temasları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Projeyle ilgili sorulara cevapları net şekilde verdiklerini ifade eden Kurum, "Kanal İstanbul Projesi üzerinden birilerinin prim yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim işimiz var. Hem ülkemizde hem mazlum coğrafyada yardım bekleyen vatandaşlar var." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Arnavut kardeşlerine yardım elini uzatmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyleyen Kurum, kalıcı konutlar yapılması noktasında ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kanal İstanbul Projesi ile alakalı da gerekli her türlü bilgiyi verdiklerini aktaran Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızı net bir şekilde, doğru bir şekilde depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı, yine bölgeden 500 bin yeni nüfus geleceği, 500 bin yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus gelmeyeceği, iklim değişikliği noktasında, ekolojik koridorların açıldığı, millet bahçelerinin oluşturulacağı, bu projenin İstanbul Boğazı'nı kurtarma projesi olduğu, güvenlik sorunu sebebiyle oradaki yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından bugüne kadar yaşanmış yüzlerce kaza, yüzü aşkın vatandaşın ölümüyle sonuçlanmış ciddi kazalardan kurtarmak amacıyla boğazın özgürlük projesi olarak Kanal İstanbul Projesi'ni yapma sürecimiz kararlılıkla devam etmektedir."