HABER

Bakan Kurum: Kandil'den tweet atıyorlar, zillet ittifakını destekleyin diye

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, yarın yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Çumra ilçesinde belediye düğün salonunda partililerle buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nı eleştirdi. Kandil'in illet ve zillet ittifakını desteklediğini söyleyen Kurum, şunları dedi: "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye. Cumhur İttifakı'na oy vermeyin diye o sözde terör örgütünün lideri mesaj atıyor. Bunlara gereken cevabı Çumralı kardeşlerim verecektir. Çumralı kardeşlerimiz bu gizli ve kirli ittifaka 31 Mart gecesi gereken cevabı sandıkta verecektir."

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Seçime saatler kala İYİ Parti’de istifaSeçime saatler kala İYİ Parti’de istifa
Ankara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildiAnkara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş Erdoğan sözleri! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.