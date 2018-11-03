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Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 22:10 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE'DE 5 MİLYON DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR' Tekirdağ’da bir dizi ziyaretin ardından Çorlu ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyonun konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)

'TÜRKİYE'DE 5 MİLYON DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR'
Tekirdağ’da bir dizi ziyaretin ardından Çorlu ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyonun konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu konutları öncelik sırasına göre dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Ülkemiz deprem bölgesi, Çevre Bakanlığı olarak ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tül ilçelerimizde şehirlerimiz de dönüştüreceğiz. Tabi buradaki dönüşüm de yeni yapacağımız konutların yerel mimariye alt yapıya uygun gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz projelerin örnek projeler olması gerekiyor. Bu uygun gördüğümüz dönüştürdüğümüz projeleri sırasıyla yapacağız. Burada Çorlu ilçemizdeki Kore mahallesinde de gerekli geri dönüşümü başlayarak diğer ilçelerdeki projeleri de hayata geçireceğiz" dedi.
BAKANDAN YARDIM İSTEDİ
Millet bahçesi yapılması planlanan Çorlu Devlet Hastanesi eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Kuşçu, "Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum" dedi. Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarıla'ya talimat vererek sorunun çözülmesini istedi. Bakan Kurum, “Belediye ile görüşelim olmazsa biz 10 günde bir teyzemizi mezarlığa götürelim" diye konuştu. Bakan Kurum, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Çorlu'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)

Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)

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