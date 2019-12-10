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Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı kapsamında Madrid'de bulunan Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile Türkiye standında bir araya geldi

MADRİD (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında Katar Belediye ve Çevre Bakanı Al Subaie'yi, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.

Bakanlar ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdimin etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdulla Bin Abdulaziz Bin Turki A

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