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Bakan Kurum, Kayapınar ilçesinde seçim bürosunun açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı’nın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan seçim bürosunun açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılışta konuşma yapan Bakan Kurum, Kayapınar Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı’nın arkasında olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı’nın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan seçim bürosunun açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşma yapan Bakan Kurum, Kayapınar Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı’nın arkasında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, “Diyarbakır’ın ihtiyacı olan tüm projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak arkasındayız. Buradaki yaşam kalitesini artırıp Diyarbakır’ı bölgenin incisi haline getirecek, marka şehri haline getirecek, sadece Türkiye’de değil dünyanın diğer şehirleriyle yarışacak bir şehir olması için var gücümüzle çalışacağız. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle seçim büromuzun Kayapınar’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı ise, kendilerinin AK Parti kadroları olarak yüzlerce hayalleri olduğunu belirterek bunları gerçekleştireceklerini söyledi. Nasıranlı, “Biz sadece AK Parti belediyeleri olarak kesinlikle rutin belediyecilik yapmayacağız. Biz bu yola çıkarken sadece alt, üst yapılar ve parklarla yola çıkmadık. Bizler yola çıkarken öncelikle iş ve istihdamı burada oluşturmak için iş dünyasını belediye olarak kapılarını iş dünyasına sonuna kadar açacağız bu vaatle yola çıktık. Bizler bu memleketin gönüllerine talibiz, gönül belediyeciliği bizim sloganımız şeffaf, dürüst, yapacak olan her işi vatandaşlarımızla birlikte ele ele vererek danışarak ortaklaşarak yapmak demektir. Belediyeyi kesinlikle vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

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