Bakan Kurum kayıp Buse’nin arandığı noktada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Kemer ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar’ın arandığı noktada inlemelerde bulundu.

Kemer ilçesinde 4 gün önce hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları sürüyor. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor. 20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva Deresi’nde çalışmalarını sürdürürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sabah saatlerinde Buse’yi arama çalışmalarının devam ettiği bölgeye geldi. 4. güne giren arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, Buse’nin babası Ahmet Acar ile de görüştü.

