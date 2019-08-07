BAKAN KURUM: KAZ DAĞLARI'NDA 195 BİN AĞAÇ KESİLMEDİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaz Dağları'nda söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmediğini belirterek, "13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve milletvekilleriyle belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.

'ÇEVRE HASSASİYETİMİZ HERKESİN ÜZERİNDE'

Toplantı sonrası Isparta'da yapılacak projelerle ilgili basına açıklamada bulunan Bakan Kurum, ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda çevreci bir parti olarak bugüne kadar attığımız adımlara baktığınızda çevremizi, doğamızı koruyacak birçok adım attık. Yapmış olduğumuz sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an 7-8 metrekarelerde, hedefimiz 15 metrekareye çıkarmak. Bizim çevreye ilişkin hassasiyetlerimiz ve sayın liderimizin hassasiyeti herkesin üzerindedir" dedi.