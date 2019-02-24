Bakan Kurum, kendisini çaya davet eden gençleri kırmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu.

AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleri, Konya programının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bakan Kurum'a davette bulundu.

Dün akşam saatlerinde "Sayın Bakanım, şehrimize, Konya'mıza geliyorsunuz. Sizi yüzlerce gencimizle çaya bekliyoruz" paylaşımını yapan gençlere Kurum da "Yarın akşam nasipse çaya geliyorum. Bizim Konya gevreğinden alıyorum. Başka bir şey lazım mı" yanıtını verdi.

Bakan Kurum, Konya'da katıldığı programların ardından Meram İlçe Teşkilatı önünde gençlerle buluştu.

Kurum, kendisini meşalelerle karşılayan coşkulu gençlere davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Mevlana'nın torunlarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, "Siz gençler, geleceğimizin teminatısınız. Geleceğimiz, gelecek şehirlerimiz, nesillerimiz sizlersiniz. İnşallah sizlerin yapacakları, sizlerin bu ülkeye, bu şehre katacakları bizlerden daha fazla olacaktır. Biz buna eminiz." ifadesini kullandı.