HABER

Bakan Kurum, kendisini çaya davet eden gençleri kırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu.

AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleri, Konya programının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bakan Kurum'a davette bulundu.

Dün akşam saatlerinde "Sayın Bakanım, şehrimize, Konya'mıza geliyorsunuz. Sizi yüzlerce gencimizle çaya bekliyoruz" paylaşımını yapan gençlere Kurum da "Yarın akşam nasipse çaya geliyorum. Bizim Konya gevreğinden alıyorum. Başka bir şey lazım mı" yanıtını verdi.

Bakan Kurum, Konya'da katıldığı programların ardından Meram İlçe Teşkilatı önünde gençlerle buluştu.

Kurum, kendisini meşalelerle karşılayan coşkulu gençlere davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Mevlana'nın torunlarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, "Siz gençler, geleceğimizin teminatısınız. Geleceğimiz, gelecek şehirlerimiz, nesillerimiz sizlersiniz. İnşallah sizlerin yapacakları, sizlerin bu ülkeye, bu şehre katacakları bizlerden daha fazla olacaktır. Biz buna eminiz." ifadesini kullandı.

Gençlere güvendiğini söyleyen Kurum, kendisine eşlik eden AK Parti'nin genç milletvekillerinden Selman Özboyacı'nın gelecek nesillere ülkeye hizmet noktasında örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Kurum, geleceğin yöneticilerinin bugünün gençleri olduğunu dile getirerek "Buradaki gençlerimiz de inşallah bizden aldıkları bayrağı çok daha ileriye taşıyacak, bu ülkenin, bu şehirlerin kalkınmasında çok daha önemli roller üstlenecektir." değerlendirilmesinde bulundu.

Konya'da faydalı toplantılar yaptıklarını anlatan Kurum, şehrin yaşam kalitesini artırmak için Bakanlık ve yerel yönetimler olarak büyük gayret göstereceklerini kaydetti.

Kurum'a gençlerle buluşmasında, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı ile ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (3)Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (3)
Çekmeköy’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı (2)Çekmeköy’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Meram Gençlik Kolları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

İstanbul Çekmeköy'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci kaza! Araç bu hale geldi

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.