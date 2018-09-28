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BAKAN KURUM KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI İNCELEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz (3)   KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI İNCELEDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yamaç mevkiinde bulunan TOKİ kentsel dönüşüm bölgesine dahil olan ve yıkımına başlanan alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz (3)

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yamaç mevkiinde bulunan TOKİ kentsel dönüşüm bölgesine dahil olan ve yıkımına başlanan alanda incelemelerde bulundu.

Burada evlerinin kentsel dönüşüme dahil olan mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "548 tane anlaşılmış hak sahibi var. Biz şimdi ilk etapta buraya 750 konutu inşallah yapacağız. Bunun kamulaştırılması için 40 milyon lira bedel var. Bunu da belediye ve bakanlık olarak biz bu bedeli harcayacağız. Daha sonra yollarla ilgili konular var. Bu yollarla ilgili sorunu da süreç içerisinde çözeceğiz. Bu 750'yide inşallah yılsonuna kadar ihalelerini yapıp kısa zamanda hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Değer fiyatlarında o yılki anlaşmaları bu yılla güncelleyerek getireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, yapılan güncellemeler ile ilgili şunları söyledi:

"Güncellemeleri, şuan enflasyon diyelim yüzde 18-20 orada da neredeyse yarı yarıya indirime gidiyoruz. Buradaki güncelleme yıllık yüzde 8'e geliyor. Enflasyon fiyatlarına yansımayacak. Onun altında koyacağız. Maksimum tavan belirledik. O tavanla burada çalışılacak. Onların hepsini diyelim ki; bugün yüzde 18 burada sadece kentsel dönüşüm uygulamasına has biz bunları 6 aylık yüzde 4 olarak belirledik. Dolayısıyla buradaki güncelleme yüzde 4 yapılacak, 6 ayda bir. Siz hem de 180 ayda ödeyeceksiniz. Enkaz bedelleri sonuçta peşinatta sayılacak. Kanalla ilgili ödemeyi 180 ayda yapacaksınız. Bu maliyet yüzde 40 indirimli yapılacak. 40 milyon lira, biz buraya geleceğiz bedel harcayacağız. Bunu da sizden almayacağız. Dolayısıyla burada yapılabilecek her şeyi devlet, bakanlık TOKİ, belediye herkes yapıyor."

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