Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde belediyelerin hazırlayacağı acil öncelikli riskli binaların verilerinin önemli olduğunu belirterek, ''Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Hiçbir annemiz ağlamasın istiyoruz, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalsın istemiyoruz. Rabbim bu ülkeye deprem acısı yaşatmasın diyorum''dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 1353 sosyal konutun kura çekimi törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, TOKİ tarafından bugün kadar Konya'da 21 bin 817 konuttan 19 bin 295 adetini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde de 250 bin sosyal konut için proje başlattıklarını ifade eden Bakar Kurum, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 5 Mart'ta finansmanını yaptığımız 'Yatay mimarıiyle yükselen Türkiye' sloganıyla 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut üreteceğimizi beyan etmiştik. 2019 yılı için ilk etapta 50 bin sosyal konutu başlattık. 67 ilde 140 proje için 636 bin 737 vatandaşımız başvuru yaptı. 12 kattan fazla başvuru yapıldı. Konya'da, Selçuklu, Hadim, Yunak, Beyşehir ve Hüyük'te 2 bin 979 adet konut projemiz var. Şimdi de 1353 konutumuzun kura çekimini yapıyoruz.''