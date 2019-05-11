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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde belediyelerin hazırlayacağı acil öncelikli riskli binaların verilerinin önemli olduğunu belirterek, ''Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir.

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde belediyelerin hazırlayacağı acil öncelikli riskli binaların verilerinin önemli olduğunu belirterek, ''Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Hiçbir annemiz ağlamasın istiyoruz, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalsın istemiyoruz. Rabbim bu ülkeye deprem acısı yaşatmasın diyorum''dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 1353 sosyal konutun kura çekimi törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, TOKİ tarafından bugün kadar Konya'da 21 bin 817 konuttan 19 bin 295 adetini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde de 250 bin sosyal konut için proje başlattıklarını ifade eden Bakar Kurum, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 5 Mart'ta finansmanını yaptığımız 'Yatay mimarıiyle yükselen Türkiye' sloganıyla 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut üreteceğimizi beyan etmiştik. 2019 yılı için ilk etapta 50 bin sosyal konutu başlattık. 67 ilde 140 proje için 636 bin 737 vatandaşımız başvuru yaptı. 12 kattan fazla başvuru yapıldı. Konya'da, Selçuklu, Hadim, Yunak, Beyşehir ve Hüyük'te 2 bin 979 adet konut projemiz var. Şimdi de 1353 konutumuzun kura çekimini yapıyoruz.''

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Kurum, tüm yurt genelinde yapılan kentsel dönüşüme de değindi. Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu ve bugüne kadar depremlerde 82 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Kurum, ''Kartal'da, ülkemizin çeşitli yerlerinde ve Konya'mızda, Zümrüt Apartmanı'nda deprem olmadan yıkılan binaları görüyoruz. O nedenle kentsel dönüşümü bir an önce çözüme ulaştırmamız gerekiyor.''dedi.

Bakan Kurum, 6,7 milyon konutun sağlıklı olduğunu ve yıl da 300 bin konut ile 5 yılda 1,.5 milyon konutun dönüşümünün tamamlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Acil olan 1,5 milyon konutun belirlenmesi için de 81 il valiliğine bu binaların tespiti için genelge gönderdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, belediyelerle yapılacak bu tespit süresinin de 19 Mayıs'ta dolacağını belirtti. Süre azaldığı için belediyelere çağrıda bulunan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

''Bir çağrıyı da buradan yapmak istiyorum. Belediyelerimize sesleniyorum. Kentsel dönüşümde 81 ilimizde, valiliklere genelle gönderdik. Valiliklerimiz, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını belediyelerimizle birlikte yapsınlar diye. 3 ay içinde bize acil öncelikli alanları tespitini yapıp, bildirsinler istedik. 3 aylık süre, 19 Mayıs'ta doluyor. Belediyelerimizden acil öncelikli dönüştürülmesi gereken binaların tespitini yapıp, bakanlığımıza gönderilmesini istiyoruz. Buradan gelecek verilerek çok önemli. O acil öncelikli diyebileceğimiz alanlara girebilmek ve o 1,5 milyon konutun yapımına başlamak için çok önemli. Ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Bu verilerle kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planını hazırlayıp, kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Hiçbir annemiz ağlamasın istiyoruz, hiçbir evladımız, öksüz, yetim kalsın istemiyoruz. Rabbim bu ülkeye, deprem acısı yaşatmasın diyorum.''

Konuşmanın ardından Konya'da yapılması planlanın 1353 konutun kura çekimi yapıldı. Başvuru yapanların kura çekiminde heyecanlı oldukları görüldü. Kurada ismi çıkanları sevinirken, adı çıkmayanlarda üzüntü yaşadı.

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