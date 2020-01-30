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Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından başlatılan hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade ederek, "Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ELAZIĞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından başlatılan hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade ederek, "Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ kent merkezindeki depremde etkilenen Mahmut Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulamasını yapacağız. Çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamayı da Malatya'da gerçekleştireceğiz. Hem Malatya, hem de Elazığ belediyelerimiz, hem de ilçe belediyelerimize 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Lazer tarayıcılarımız, mobil laboratuvarımızla detaylı bir inceleme yapıp, süratle hasar tespitini neticelendirmeye çalışıyorlar. 3- 4 gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanları tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımızın yarasını saracağız. Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.
'AFET BÖLGESİNDE ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ KARAR ALINMIŞ DURUMDA'
Bakan Kurum, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Elazığ için etkinlik oluru, afetten etkilendiğini İçişleri Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede Elazığ ve tüm ilçelerinde etkinlik oluru ilan edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkinlik olurunun birbirinden farkı yok. Etkinlik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Etkinlik oluru çerçevesinde KOSGEB, vatandaşlara kredi verecek. Borçların ötelenmesine yönelik kararımız açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması gereken, ötelenmesi gereken her türlü karar alınmış durumdadır."
'BÖYLE BİR DURUM TESPİT EDİLİRSE GEREKLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAKLAR'
Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından kira artış iddialarına yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mız araştırmalarına yapıyorlar. Geriye dönük evraklar, gelir vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Elazığ, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaralımızı hep birlikte saracağız. En geç 10-15 gün içerisinde konteyner kentimiz kurulacak" diye konuştu.
Bakan Kurum, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarında bulundu. Ağır hasarlı binalarda eşyanın alınıp alınmayacağını ekiplerin bildirdiğini söyleyen Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarımızda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Bütün muhtarlarımız kanalıyla vatandaşlarımıza bu durumu duyuracağız" dedi.

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