Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul temasları kapsamında Beykoz’un Tokatköy semtinde düzenlenen miting programına katıldı. Programa, Bakan Kurum’un yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, milletvekilleri, partililer ile vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, “Son 16 yılda çevre ve şehircilik alanında İstanbul’a 92 milyar liralık yatırım yaptık. 20 milyar liralık yatırım da devam ediyor. Bu dönemde İstanbul’a yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarının da önünü açtık. Tam 137 milyar liralık da ÇED raporlarına onay vermek suretiyle hem yatırım hem de istihdamın önünü açtık. Kentsel dönüşümün ivmesini artırmak adına 81 il valiliğimize kapsamlı bir genelge gönderdik. Bu noktada valiliklerimiz tüm şehir genelinde riskli alanlardan başlamak suretiyle dönüşümü hızlandıracaklar” dedi.

“5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz” Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte tam 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız. Bakanlığımıza bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle de belediyelerimize tam 4 milyar lira kaynak vermek suretiyle yüzde 50’ye kadar kredilerimizde faiz desteği vererek yine kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız. Kentsel dönüşüm bu manada çok önemli bir süreç ve bu süreci de biz gerçekten kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Bütün planımız, önümüzdeki 20 yılda kentsel dönüşümle alakalı yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuzun dönüşümünü sağlamak. Kentsel dönüşümü parsel veya bina bazında değil, tamamen il, ilçe, ada bazında yapacağız. Şehri parçalarına ayıran anlayışla değil, yine bir bütün olarak yani bir ada içerisindeki anlayışla yapacağız. Bunu da güçlü bir şekilde yürütebilmek adına İstanbul’da hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hem de Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümde Beykoz’da seferberlik başlattık”

Bakan Kurum, “İstanbul’da bin 442 hektar riskli alan ilan ettik. 65 hektarlık alan için de çalışmalar devam ediyor. Toplamda 34 bin 590 hektar büyüklüğünde 20 rezerv yapı alanı oldu. 65 bin 700 riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 245 bin konutun yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşümle ilgili bir seferberlik başlattık. Bu seferberliğin en önemli bölgelerinden birisi de Beykoz’dur. Bu manada Beykoz bizim için çok kıymetlidir. Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle de İstanbul’umuza 314 şantiyede 158 bin konut, 52 kapasiteli stadyum, engelsiz yaşam merkezleri, 8 hastane, kamu hizmet binası, okullar, kütüphaneler, pansiyonlar, sağlık ocakları gibi birçok uygulamaları da başlattık. Bu uygulamaların yatırım bedeli 49 milyar lira.” şeklinde konuştu.

“36 bin vatandaşın tapularını verdik”

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beykoz’da 2B alanlarında 36 bin vatandaşımızın tapularını vererek mülkiyet sorunlarının hemen hemen tamamını çözdük. Beykoz’umuz için imar planının hızlı bir şekilde yapılmasının da önünü açıyoruz. Beykoz’daki mahallelerimizde binaların ve alanların durumunu tespit etmeye çalıştık. Yatay mimari anlayışla mahalle kültürünü bozmayacak bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak bir imar planını yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımıza talimat verdik. Beykoz Belediyemizle birlikte tüm ilçeyi ilgilendiren imar plan çalışmasını hızlı bir şekilde yapacaklar. Bunu yaparken hakkaniyet ve vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız ve yerinden dönüşümü esas alacağız. Bunun dışında bir işin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz imar planını yaptık sonra kentsel dönüşümde buraları vatandaşlarımız kat karşılığı müteahhitlere verebilir. Müteahhit almıyorsa, biz TOKİ ve İller Bankası Genel Müdürlüğü olarak Beykozlu vatandaşlarımıza yapılması gereken ne destek varsa yanınızdayız."