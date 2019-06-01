Bakan Kurum: Keskin’deki içme suyu problemini tamamen çözeceğiz

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini söyledi. Konuyu bizzat takip edeceğini aktaran Kurum, “İller Bankası ekibimiz, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara’dan bizzat takip edeceğim” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe esnafını ziyaret eden Bakan Kurum’a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can eşlik etti. Kurum, ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlara seslendi. Hiçbir makamın milletin sevgisinden daha yüce olmadığını belirten Kurum, yetki ve imkanlarını milletin emaneti olarak gördüklerini söyledi.

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