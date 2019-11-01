Bakan Kurum: Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir (3) (AKTÜEL)

Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi. Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, bakanlığımızın onayı ve uyun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulundadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Bize sahadan gelen talep ve sıkıntılar şudur; Bugün boğazımıza nazır dört belediyemizde boğazın siluetini, boğazdaki yeşil alan miktarını arttıracak ve bu silueti dünyanın incisi boğazımızı çok daha iyi noktalara çekecek, yeşil alan miktarını ve sayısını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşerek… Bu koordinasyonun içinde hem tabiat varlıkları komisyonu var. Hem de kültür varlıkları komisyonu var. Yine bu komisyonların bir kültür bakanlığı bünyesindedir. Diğeri, tabiat varlıkları komisyonları da çevre ve şehircilik bakanlığı bünyesindedir. Biz bu komisyonları sadeleştirecek Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi grup, meslektaşımız çalışıyorsa aynı meslektaşlarımızın içinde olduğu daha sadeleştiği ve sürecin vatandaşlarımızı n taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığı bir sürece getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada talepler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığında değildir." dedi.