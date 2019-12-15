Bakan Kurum: "Komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da katıldığı 5. Konya Tanıtım Günleri’nde 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı. Kurum, 894 liradan başlayan taksitlerle gerçekleştirilecek projenin az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı bir proje olacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 5’incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’ne katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Bakan Kurum, Konyalı hemşehrileriyle hasret giderdi. Alanda kurulan stantları tek tek gezen Kurum’a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinliğe ayrıca Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Konyalı iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinlikte yaptığı konuşmada 100 bin sosyal konut projesi ve Konya’da gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

"Komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olacak"

100 bin sosyal konut projesi ile ilgili başvuruların yarın başlayacağını dile getiren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz Perşembe günü 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Yarın itibarı ile başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurular kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade ve 894 liradan başlayan taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzda bu proje kapsamında 10 bin konut, Konyamızda da 4 bin konut yapıyoruz. Yöresel dokuya uygun, az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olarak yapacağız. 12-15 ay arasında bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp, 1 buçuk yıl içerisinde de bu projeleri tamamlamış olacağız" diye konuştu.