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Bakan Kurum: "Komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da katıldığı 5.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da katıldığı 5. Konya Tanıtım Günleri’nde 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı. Kurum, 894 liradan başlayan taksitlerle gerçekleştirilecek projenin az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı bir proje olacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 5’incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’ne katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Bakan Kurum, Konyalı hemşehrileriyle hasret giderdi. Alanda kurulan stantları tek tek gezen Kurum’a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinliğe ayrıca Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Konyalı iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinlikte yaptığı konuşmada 100 bin sosyal konut projesi ve Konya’da gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

"Komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olacak"
100 bin sosyal konut projesi ile ilgili başvuruların yarın başlayacağını dile getiren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz Perşembe günü 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Yarın itibarı ile başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurular kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade ve 894 liradan başlayan taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz. İstanbulumuzda bu proje kapsamında 10 bin konut, Konyamızda da 4 bin konut yapıyoruz. Yöresel dokuya uygun, az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı projeler olarak yapacağız. 12-15 ay arasında bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp, 1 buçuk yıl içerisinde de bu projeleri tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Konya’yı marka şehir haline getirecek çok önemli adımlar atıyoruz"
Konya’yı sanayide ilk beşe sokmak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Konya’yı marka şehir haline getirecek çok önemli adımlar atıyoruz. Mevlana Meydanı projemiz var. Bu proje ile birlikte Tapu Camii, Aziziye Camii ve Sultan Selim Camii arasındaki tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkaracağız. Mevlana Meydanı ile başlayıp Aladdin Çevresi’ndeki tüm binalarımızın bulvar dokusunun tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenmesi suretiyle sokak sağlıklaştırılması projesi yapacağız. Hem Konya Stadımızın olduğu yerde hem Ağır Bakım dediğimiz yerde millet bahçesi projelerini yapacağız. İlçelerimize ilişkin millet bahçesi projelerimiz var. Sosyal konutlarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili acil öncelikli dediğimiz alanlarımızın dönüşümünü yapıyoruz. Bu çerçevede Konya’daki sanayi dönüşümünü yapıyoruz. Konyamız şu an sanayisi itibarı ile Türkiye’de 12’nci sırada yer alıyor. Konya’daki iş adamlarımızın desteği ile Konya’yı 12’nci sıradan ilk beşe girme hedefi için gece gündüz çalışmak suretiyle sanayicimize, iş adamlarımıza destek verecek tüm adımları bir hemşehriniz olarak atacağımı burada ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Konya birkaç yıl içerisinde metrosu olan şehirler sınıfına girecek"
İstanbul’da Konya’yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Son dönemde Konyamız çok önemli yatırımlar alıyor. Bunların başında Konya Metrosu var. Konya Metrosu’nun temelini atmak için çalışmalar yürütüyoruz. Konyamız birkaç yıl içerisinde metrosu olan şehirler sınıfına ulaşmış olacak. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mevlana Meydanı’nda ve Aladdin Caddesi’nde Çevre Bakanımızın katkılarıyla önemli bir fırsatı değerlendirmiş olacak. İçeride stantları ziyaret ettik. Belediyelerimiz Konya’nın tanıtımı adına çok güzel işler yapmışlar. İstanbul’da bu vesileyle Konya’yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

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