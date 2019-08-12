HABER

Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasında kimse giremeyecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında ''Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir” dedi.

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında ''Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü de memleketi Konya'da geçirdi. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Partilileri seslenen Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Konya'ya yaptığı ve yapmakta olduğu projeleri anlattı. Bakan Kurum, Konya ile Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimsenin giremeyeceğini vurguladı. Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Konya’mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramdan sonra Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Bakan Kurum, partililerle bayramlaştıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. İtfaiye erleriyle bayramlaşan Bakan Kurum, diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin bayramlarını da telsizden kutladı.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruzBahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz
MSB: Müşterek Harekat Markezi için ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştıMSB: Müşterek Harekat Markezi için ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP lideri Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.