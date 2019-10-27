Bakan Kurum Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıların önüne geçmek adına bir dizi çalışma içerisinde olduklarını ve meclisin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını böyledi. Bakan Kurum, köylerde, yaylalarda ve sit alanlarında dahi ruhsatı, proje onayı olmayan yapılara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türk devletleri ile Romanya, Sırbistan ve Ukrayna'nın katılım gösterdiği Uluslararası İnşaat Çalıştayı'na katıldı. Bakan Kurum, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden sıfır atık projesine, kentsel dönüşümden sosyal konut üretimine kadar çevre ve şehircilik konularında çok geniş sorumluluk alanına sahip olduğunu hatırlattı.

'DÜNYANIN İKİNCİSİYİZ'

Dünyanın her yerinde inşaat sektörünün, ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Bakan Kurum, “İnşaat sektörünün dinamizmini ve canlılığını tüm bölgemize yaymalıyız. Ülke olarak Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü var. Türk inşaat sektörü hem üretici hem de malzeme tedariki noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Yaptığımız bütün çalışmaların yerli ve yabancı tüm yatırımcılara yol gösterici birer kılavuz olacağına inanıyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim ki, bugün ülkemiz, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda. Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var. İş bitirme hızı, kaliteli malzeme kullanımı ve tecrübeli iş gücüyle inşaat sektörümüz, dünyanın her ülkesinden çok yoğun talep alıyor" dedi.