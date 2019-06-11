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Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bizim yetkimiz dahilinde olan problemleri ilgili bakanlıklarla sizin adınıza takip ederek çözme sürecine gideceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız ve hep birlikte bu süreci yöneteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Bakan Kurum, Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Uzunçam Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen toplantıda, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Yarımburgaz Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kurum, daha sonra Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde (KİSDER) Konut Birlik Sitesi sakinlerine daha önce söz verilen rezerv alan ve plan çalışması hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Küçükçekmece'nin farklı mahallelerinde kentsel dönüşüm, şehrin planlanması ve mahallelerin eksiklerine ilişkin vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Kurum, Konut Birlik Sitesi'nin 1989 yılında kurulduğunu, 16 blok ve 2 bin 40 konuttan oluştuğunu kaydetti.

Sitede yapılaşmalardan kaynaklı bazı problemlerin olduğunu aktaran Kurum, bölgenin rezerv alan sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, problemlerin çözümü için vatandaşlarla birlikte hareket etmek istediklerini dile getirerek, "Bizim yetkimiz dahilinde olan problemleri ilgili bakanlıklarla sizin adınıza takip ederek çözme sürecine gideceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız ve hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. İnşallah burada kimsenin mağdur olmadığı veya mağduriyetin en az şekilde yaşandığı bir sonuçla hep birlikte bu süreçten çıkarız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurum, site sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili problemlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşüm Küçükçekmece

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