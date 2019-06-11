Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

Sitede yapılaşmalardan kaynaklı bazı problemlerin olduğunu aktaran Kurum, bölgenin rezerv alan sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, problemlerin çözümü için vatandaşlarla birlikte hareket etmek istediklerini dile getirerek, "Bizim yetkimiz dahilinde olan problemleri ilgili bakanlıklarla sizin adınıza takip ederek çözme sürecine gideceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız ve hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. İnşallah burada kimsenin mağdur olmadığı veya mağduriyetin en az şekilde yaşandığı bir sonuçla hep birlikte bu süreçten çıkarız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurum, site sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili problemlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

