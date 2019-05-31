HABER

Bakan Kurum: “Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır duası almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız.

Bakan Kurum: “Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır duası almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Kullandığımız yetki ve imkânları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran’da yenilenme kararı alındığı Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde vatandaşlara hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır dua almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Kullandığımız yetki ve imkânları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz. Millet sevdası, millet aşkı; AK Parti’mizin, siyaset anlayışımızın, hizmet anlayışımızın ışığıdır, kandilidir. Bu sebepledir ki, söylediğimiz her sözde, yaptığımız her icraatta, yürüttüğümüz her hizmette temel ölçümüz sizlerin mutlu olmasıdır. Keskin için projelerimiz var, Keskinli kardeşlerimize müjdelerimiz var, sizleri mutlu edecek hedeflerimiz var.” dedi.

“Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi’nde Çantepe olarak bilinen mevkide, yüz ölçümü 27 bin metrekare olan alanı Millet Bahçesi yapıyoruz” diyen Kurum, konuşmasında şunları kaydetti:
“Projeyi ve uygulamayı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle gerçekleştireceğiz. Çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe tüm kardeşlerimizin gezeceği, keyifli vakit geçireceği millet bahçemiz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Keskin’de TOKİ eliyle, 1. ve 2. etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Bu konuda belediyemizle birlikte istişare halinde hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yine Keskin’de senenin belli dönemlerinde yaşanan içme suyu problemini de çok iyi biliyoruz.”

“Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız”
“Tabi buraya daha önce proje yapmışız ancak halen bazı nedenlerden dolayı su kesilmesi problemi yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde, su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İller Bankası ekibimiz de buradalar. Yerinde tespit yapacaklar. Projeyi tamamlayacaklar. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara’dan bizzat takip edeceğim.”

“Kapadokya’ya giden turistleri Keskin’e çekebiliriz”
Kırıkkale’nin 47 ilin doğrudan bağlandığı bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Kurum, “Keskin’imiz de Kayseri yolu üzerinde bulunan önemli bir kent. Yani bu kadar önemli bir noktada olan Keskin için yapacağınız 1 birimlik yatırım, Keskin’e 10 birim olarak geri döner. Dolayısıyla şehrimize bu yatırımları yaptığımızda; bilhassa Kapadokya’ya giden turistleri Keskin’e çekebiliriz. Bu güzel şehri hep birlikte; turistlerin uğrak noktası, dinlenme noktası haline getirebiliriz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, daha fazlasını da belediyemizle, milletvekilimizle, teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, altyapısıyla, üst yapısıyla, mesire alanlarıyla, tarihi kent merkeziyle, doğal ve kültürel zenginlikleriyle geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Tüm projelerimiz ve hedeflerimiz Keskin için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kurum, konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kurulan çadırda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Kurum’a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu eşlik etti.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Meksika Devlet Başkanı Obrador’dan Trump’a vergi tepkisiMeksika Devlet Başkanı Obrador’dan Trump’a vergi tepkisi
TBMM Başkanı Şentop: Gönül hoşnutluğu ile bayram geçiremiyoruzTBMM Başkanı Şentop: Gönül hoşnutluğu ile bayram geçiremiyoruz

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Adalet Bakanı’ndan 'etek boyu' tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM karıştı! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.