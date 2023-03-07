Bakan Kurum Malatya'dan duyurdu: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı! "232 bin 632 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı"

Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.