HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum Malatya'dan duyurdu: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı! "232 bin 632 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı"

Bakan Kurum Malatya'dan duyurdu: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı! "232 bin 632 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı"

07.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerde olan Malatya'da yaptığı açıklamada 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Depremden etkilenen illerimizde 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum Malatya'dan duyurdu: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı! "232 bin 632 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

  • Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

  • İki ayda 309 bin konutun yapımına başlanacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı...Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı...
Altılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadıAltılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.