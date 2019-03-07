Bakan Kurum, muhtar adaylarıyla bir araya geldi

"Sayın Başkanımız vatandaşlarımıza söz verdi. O söz neticesinde biz 'mart ayında buraya başlayacağız' dedik. İnşallah önümüzdeki hafta Kirazlıtepe'de temeli atacağız. Bunlar da ruhsatları. Üsküdar'da yıllardır süren 2B sorununu nihayet mutlu sonla bitirdik. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu sorunu tüm vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde 2B problemimizi halletmiş olduk. Tüm problemleri etaplar halinde kısım kısım çözüyor olacağız."

Üsküdar'daki 2B arazileri ve Kirazlıtepe bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, Kirazlıtepe'de yapılacak projenin ruhsatlarını göstererek, şöyle devam etti:

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe'de tapu sorunun 57 yıldır çözülmediğini belirterek, "Kirazlıtepe bölgesinde bakanlık olarak belediyemizle işbirliği içinde yapım işine giriyoruz ve yapım sürecini başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kirazlıtepe'de temeli atacağız." dedi.

"57 yıldır tapu sorunları çözülmedi. Kirazlıtepe bölgesinde bakanlık olarak biz belediyemizle işbirliği içinde yapım işine giriyoruz ve yapım sürecini başlatıyoruz. Bakanlık olarak bu bölgelere yürütülen uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için TOKİ Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi Başkanlığıyla işbirliği protokolü yaptık. Hızlı bir şekilde örnek bir uygulama yapmak için yola çıktık. 124 blokta zemin artı üçü, dördü geçmeyecek şekilde 184 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Bu dönüşüm projesinin İstanbul'un silüetine, Üsküdar'a ve Kirazlıtepe'ye uygun olması için varımızı, yoğumuzu tüm enerjimizi buraya veriyoruz. Bunları yaparken tamamen vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapıyoruz. Vatandaşımız içinde oturacak, hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. Yerinde dönüşüm kapsamında hiçbir hak sahibimizi alanın dışına göndermiyoruz. Sosyal dokuyu koruyacağımız bu projede yüzde 50'yi de yeşil alana ayırıyoruz."

Kirazlıtepe kensel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini, 180 bin metrekare büyüklüğündeki Kirazlıtepe'de 785 hak sahibinin olduğunu belirten Kurum, alanda 566 yapının bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

- "İstanbul'a 92 milyar liralık yatırım yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak İstanbul'a son 16 yılda 92 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 20 milyar liralık yatırımın da devam ettiğini söyledi.

Kente yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarının da önünü açtıklarını dile getiren Kurum, "Toplamda 137 milyar liralık 165 adet projenin çevre etki değerlendirme raporunu vermek suretiyle projelerin yapılmasını onayladık." dedi.

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bin 442 hektar büyüklüğünde 65 adet riskli alan ilan edildiğini ifade ederek, 245 bin konut ve iş yerinin yıkıldığını, bir taraftan da yapımının sürdüğünü anlattı.

Kentte bakanlığa bağlı TOKİ tarafından 314 şantiyede 158 bin konut, 52 bin kapasiteli stadyum, 8 hastane, 24 kamu binası yapıldığını belirterek, bunların toplam yatırım bedelinin 49 milyar lira olduğunu kaydetti.

Bunların büyük bir kısmının da tamamlandığını dile getiren Kurum, yakın zamanda konutların vatandaşlara teslim edileceğini sözlerine ekledi.

