Bakan Kurum müsilajın 3 nedenini açıkladı

Bakan Kurum Twitter hesabından Marmara Denizi'nde görülen deniz salyalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

MÜSİLAJIN 3 NEDENİ

Kurum, sorunun ortak akılla çözülebileceğini ifade ederek, "3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de Deniz Salyası (Müsilaj). Marmara Denizi'nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte,ortak akılla çözüm üreteceğiz. Temelde Müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor; Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik.

6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor. Çözüme herkesi dâhil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

