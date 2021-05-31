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Bakan Kurum müsilajın 3 nedenini açıkladı

31.05.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyalarıyla(müsilaj) ilgili, "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz." dedi. Bakan Kurum müsilajın 3 nedenini, "Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik." olarak açıkladı.

Bakan Kurum müsilajın 3 nedenini açıkladı

Bakan Kurum Twitter hesabından Marmara Denizi'nde görülen deniz salyalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

MÜSİLAJIN 3 NEDENİ

Kurum, sorunun ortak akılla çözülebileceğini ifade ederek, "3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de Deniz Salyası (Müsilaj). Marmara Denizi'nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte,ortak akılla çözüm üreteceğiz. Temelde Müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor; Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik.

6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor. Çözüme herkesi dâhil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum

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