Bakan Kurum: O 'altılı masa', bu projeleri hayal etse yapamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize’de açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, 17 Ağustos Marmara Depremi'nden 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da Düzce Depremi’nin yaşandığını hatırlatarak “23 yılı geride bıraksak da acısı hâlâ taze olan bu depremde, 710 canımızı kaybettik. Ben bu vesileyle, depremlerde, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün ülkemizin, şehirlerimizin ve insanımızın geleceğinin önünde devasa bir deprem gerçeği olduğunu her seferinde söylüyoruz. Son 100 yılda yaşadığımız depremler nedeniyle 80 bin canımızı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

“ ‘TÜRKİYE YÜZYILI’NDAKİ HEDEFİMİZ; 2035 YILINA KADAR TÜM TÜRKİYE'DE DEPREM DÖNÜŞÜMÜNE GİRMEMİŞ HİÇ BİR ALAN BIRAKMAMAK”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm projelerinin hayata geçtiğini vurgulayarak, “Rize bir deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutların olduğu bir şehrimiz. Zamanında dolgu yapılmak suretiyle o günün şartlarına göre yapılmış, binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığınızda yeni yönetmeliklerimize uygun değil. Dolayısıyla burada da bunun dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız” dedi.

Bakan Kurum, şu ana kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını belirterek, 81 ilde 250 bin konutun dönüşümünün de devam ettiğini söyledi. Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapılan yapı denetim düzenlemeleriyle birlikte 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladıklarını bildiren Bakan Kurum, “24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konularda yaşamasını sağladık. Türkiye yüzyılındaki hedefimiz şudur; 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiç bir alan bırakmak istemiyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 81 ilimizde bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Allah'ın izniyle bunu milletimizle birlikte başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde inşallah bu adımlarımızı atacağız.” ifadelerini kullandı.

“BİZ İSTİYORUZ Kİ; DEPREMLERDEN SONRA ÜZÜLMEYELİM, O ACILARI BİR DAHA YAŞAMAYALIM”

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de gerçekleştirilecek 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'na Rize’den katılacağını söyleyen Bakan Kurum, “Biz istiyoruz ki; depremlerden sonra üzülmeyelim, o acıları bir daha yaşamayalım. Elazığ, Malatya, İzmir'e gittik. Devletimiz güçlü, hiç bir afetin altında kalmadı. 2 saat sonra bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. Ama bu dönüşüm sürecini bitirmek zorundayız. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden bütün binalarımızı bu alanda yenilemek ve kentsel dönüşümümüzü kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız.” dedi.

“RİZE’YE ŞÖLENLERİN YAPILACAĞI, HORONLARIN OYNANACAĞI 3 MİLLET BAHÇEMİZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Bakan Kurum, Rize’den yeşili artıracak millet bahçeleri projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Rize’mizin güzelliğine güzellik katıyor, diğer taraftan da doğal alanlarımızı Ayder’imizi, yaylalarımız koruyacak adımları hep birlikte atmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere en güzel halinde aktarmaya çalışıyoruz. Rize’mizde bu kapsamda 3 tane millet bahçesi projemiz var. Güneysu ve İyidere Millet Bahçesi çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada şölenlerin yapılacağı, horonların oynanacağı, birliğin beraberliğin en üst seviyeye çıkarılacağı projemizi 2023 yılında Rize’mize kazandırıyor olacağız.” diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Rize’de sosyal konut ihtiyacını gidermeye devam ettiklerini de belirten Bakan Kurum, “Bugüne kadar yatırım bedeli 3,2 milyar lira olan 2 bin 903 projemizi, sosyal donatıları ile birlikte yaptık, teslim ettik. Şu an sahada güncel yatırım tutarı 5 milyar lira olan 1965 konut, 404 ofis, 240 dükkan, köy evlerimiz, çay alım merkezlerimiz, millet bahçelerimiz, camilerimiz, otoparkımız, Ayder’imize yaptığımız termal tesisimiz ve konaklama birimlerimizin yapımını da devam ediyoruz.” dedi.

“O ‘ALTILI MASA’, BU PROJELERİ HAYAL ETSE YAPAMAZ”

Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 81 ilde, milletin AK davanın yanında olduğunu söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa biz o zaman ordayız. Burada da konut ve kira fiyatlarının arttığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde bu projemizi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimize, genç kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle, kira öder gibi hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olabilecekleri bu projeyi başlattık. Projemizi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz çalıştılar. 40 gün gibi kısa bir sonra projeyi açıkladık. 40 gün sonra 17 ilimizde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz” şekline konuştu.

“İLK EVİM, İLK İŞ YERİM” PROJESİNDE VATANDAŞIMIZA SÖZ VERDİĞİMİZ ŞEKİLDE KONUTLARIMIZI, 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Bakan Kurum, sosyal konutların kuralarının 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

“Vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu projemiz kapsamında Rize’de de 3 projede 1100 konut inşa ediyoruz. Güneysu’da 350, merkezde 673, merkez Kendirli’de 77 konut yapacağız. Bunun dışında da konut yapmak isteyen kardeşlerimize Rize’mizde altyapılı arsa sunuyoruz. 300 konutluk altyapısı hazırlanmış arsalarımızı vatandaşımız bizim belirlemiş olduğumuz plan çerçevesinde yapabilecek. Başvurularımız 15 Kasım’a kadar devam ediyor. Dolayısıyla burada Rizeli kardeşlerim bu konutlara başvurabilirler. Tabi yine buraya başvuran, kurada çıkamayan kardeşlerimize ilişkin de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023-2028 yılına ilişkin koymuş olduğu bir hedef var. Bu hedef çerçevesinde biz inşallah bu projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın, dar gelir gurubu kardeşlerimizin ev alabilmelerine imkân sağlayacağız. Yine bizden alt yapılı arsa alan kardeşlerimize teknik, hukuki ve isterlerse de yapım desteğini TOKİ Başkanlığımız eliyle vereceğiz ve her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla gönül gönüle, omuz omuza gitmeye devam edeceğiz.”

“RİZE’DE TOPLAM 11 ALANDA 1 MİLYON METREKARE ALAN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP YERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Bakan Kurum, Rize’nin tarihi birikimini geleceğe taşıyacak ve toplam 11 alanda 1 milyon metrekare alan büyüklüğüne sahip yerde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, “Merkez’deki Çarşı ve Piriçelebi Mahallesinde, Taşlıdere’de, Yağlıtaş’ta, Salarha’da, Reşadiye’de, Tophane’de, Ortaköy’de, Kaplıca’da, Hemşin ve Çamlıhemşin’de dönüşüm faaliyetlerimiz devam ediyor. Yağlıtaş’ta yaklaşık 400 konutumuz var. Elimizde, daha önce söylediğimiz, Rize’ye söz verdiğimiz 400 tane rezerv konutumuz var. Bu rezerv konutları da inşallah Rize’mizle paylaşacağız. Şehrin içinde sıkışmış, burada yıkılma riski taşıyan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Konutlarımız bitmek üzere. Konutlarımıza isterlerse bedelleri çerçevesinde kendi bedellerini yeni alacakları konutlardan düşmek suretiyle. Kalan bir tutar varsa da bunu da 15 yıla, 20 yıla varan vadelerle ödeme imkânı sunacağız” dedi.

“2023 YILINDA AYDER’DE YAPTIĞIMIZ TERMAL TESİS VE KONAKLAMA BİRİMLERİMİZE VATANDAŞLARIMIZI TAŞIYOR OLACAĞIZ”

Ayder Yaylası’nın güzelliğine güzellik katacak bir projeye başladıklarını belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah Ayder’imiz 2023’de bir başka güzel olacak. Buradaki tüm alt yapıyı yeniledik. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu tüm altyapıyı genel müdürlüğümüz eliyle yeniledik. Yeni spor sahalarımızı Aydere’mize, gençlerimize kazandırdık ve burada huzur içerisinde vakit geçiriyorlar. Yine biliyorsunuz Aydere’mize gelen vatandaşlarımızın araçlarını park edebilmeleri için 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkımız tamamen yerin altında. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde planladık. Bu otoparkımızı da yılsonuna tamamlamayı hedefleyip vatandaşlarımıza bu otoparkımızı da kazandıracağız. Ve burada yine termal tesis ve konaklama birimlerimizin inşaatları inşallah son seviyeye geldi. Bu inşaatlarımızı bitireceğiz… 2023 yılında Ayder’de yaptığımız termal tesis ve konaklama birimlerimize vatandaşlarımızı taşıyor olacağız.”

“BECERİKSİZLİKLE, İŞ BİLMEZLİKLE, LİYAKATSİZLİKLE ŞEHİRLERİMİZİN BİRİKİMLERİNİ DE HEBA ETTİKLERİNİ DE GÖRÜYORUZ”

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Büyüklerimiz şöyle derler: ‘Gayesiz insan, nasipsiz kalır’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’muzla lider ülkeler arasında olmak. Bundan sonra geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza, evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla, gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikâyeleri yazarken, maalesef algı üretenleri de yine büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, yine liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini de heba ettiklerini de görüyoruz. İşte engelleme siyaseti yapıyorlar. Emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz, engel olmuyoruz. Hep vatandaşımızın, milletimizin taleplerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik. Herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde 85 milyon vatandaşımızla birlikte yol yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya da Allah’ın izniyle, milletimizin dualarıyla devam edeceğiz. Çağ açan sosyal hamlelerimizle, yine gelecek vadeden girişimlerimizle zafer sancağımızı AK Parti’mizi, eser bayrağını en üst seviyelere çıkaracağız. Bunu teşkilatlarımızla, vatandaşımızla birlikte yapacağız ve bu güzel şehirden, bu güzel beldeden çıkmış, tüm ülkeye derman olmuş dava liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızı, Cumhur İttifakı’mızı 2023’de yeniden başkan yapacağız.”

