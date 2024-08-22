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  4. Bakan Kurum o anları paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü

Bakan Kurum o anları paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü

22.08.2024 19:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum o anları paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu. Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
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