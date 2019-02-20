HABER

Bakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirterek, "Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz" dedi.

Bakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirterek, "Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz" dedi.
Sabah saatlerinde Gaziantep’e gelen Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik manifestonun 8 maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgi ilgili olduğunu dile getirdi. Bakanlıkla ilgili konular hakkında yapılacakları anlatan Bakan Kurum şunları söyledi:
"Bu konuların başlıklarına baktığınızda artık şehir planlarının 50-100 yıllık olmasını içeren ve içerisinde, hakkaniyet ve vatandaşların rızası ile yeni şehir planları yapılacak. Bu şehir planları da bütün şehrin geleceğini, tarım, turizm, sanayi şehirdeki tüm sektörlerin geleceğini ilgilendirecek şekilde, bir çalışma yapılmasıydı. İkinci önemli maddemiz kentsel dönüşümdü. Kartal’da geçtiğimiz günlerde 21 canımız gitti. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Kartal'da yıkılan binamızın etrafındaki 9 riskli binayı daha boşalttık ve 158 vatandaşımızın taşınma işi bugün itibari ile tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz bölgedeki 9 binanın da yıkımını gerçekleştirecek. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma için ilgili bakanlıklarımızla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5'er bin lira verdik ve onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Yine evi yıkılacak riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza da bin 500 liraya kadar kira yardımı yapıyoruz. Evin eşyası için evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira devletimiz yardım ediyor."
KENTSEL DÖNÜŞÜM GENELGESİ
Riskli binaların yıkılmasına müteakip TOKİ ve İller Bankası eliyle birçok yerde yapıldığı gibi vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:
"Manifesto çerçevesinde tüm bakanlıklarımız kentsel dönüşümle ilgili her noktada çalışıyor. Dün 81 ile genelge yayınladık. Şehirde ne varsa vatandaşın canını malını riske atan bir durum söz konusu ise 3 ay içinde bütün belediye başkanlarımız bunları tespit edecekler. Bunları öncelik sırasına göre de bir kentsel dönüşüm strateji planı getirecekler. Çerçevesinde kentsel dönüşümü hızlı etkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde vatandaşımızın mağdur etmeyecek şekilde bu dönüşüm için inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Bu noktada bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar, belediyelerimizle bu süreci yöneteceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir daha analar ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. Buna ilişkin kararlıyız. 81 ilimizde de bu çalışmayı kararlı şekilde yürüteceğiz."
Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından 350 çiftçiye 350 ton tohumluk nohut ile bez torba dağıtımı yaptı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruzBakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruzBakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.