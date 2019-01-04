Bakan Kurum Plastik poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla 4 günde, kullanımda yüzde 50 azalma olduğunu söyledi. Bakan Kurum, buradan elde edilecek gelirin, atıkların geri toplanmasında kullanılacağını kaydederek, "Derdimiz para kazanmak değil, çevreye olan tahribatı en aza indirmek" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda, 'Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Kurum, plastik poşetin 4 gündür parayla satıldığını hatırlatarak, "4 gündür bu uygulamaya var ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı, yüzde 50 azalmış durumda. 2019'dan önce yıllık 30- 35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz, kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 azaltarak, 2025 yılında inşallah 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'PLASTİK POŞETLERİN DOĞADA ÇÖZÜNME SÜRESİ 800 YIL'

Plastik poşetlerin geri toplanma oranının, yüzde 1 olduğunu kaydeden Kurum, "Geri toplanımı, üretilme maliyeti, normal maliyetinden 100 katı fazla. Hiçbir üreticimizin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorunlar yaşıyoruz. Plastik poşetlerin doğada 800, denizde 400 yıla varan bir çözünme süresi var; kaybolma süresi var. İstatistiklere baktığınızda, 2030'a kadar denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözünmüş plastik poşet, plastik ürün olacağı öngörüsü var. Bu kampanya gerçekten önemli" dedi.