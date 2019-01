Millet bahçeleri Başarının sırrının, hedefi durmadan takip etmek olduğunu ifade eden Kurum, plansız hedefin sadece dilekten ibaret olduğunu kaydetti. Yaptıkları her işte plan yapmaları gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bugün kentsel dönüşümde de, millet bahçelerini de konuşacağız. Plan yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın belirlediği bir hedef var. 2023 Türkiyesi. Ekonomide ve ihracatta öncü, şehircilikte dünya markası ülke olmak istiyoruz. Hedefimizdeki yolu aydınlatan 2023 vizyonumuz var. Bu anlamda en önemli gündem maddemizde çevreye duyarlı şehirlerimizdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kültürümüze, medeniyetimize uygun, yaşanabilir şehircilik için atılan tüm adımları destekliyoruz. Yine bu inançla illerimizi ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar 31 ilimizi ziyaret ettik, bazı illere birkaç defa gittik. Fakat şehirler için gidecek çok mesafe var. Bugün dünyaya baktığımızda artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Dolayısıyla şehirlerin yaşam kalitesini yukarıya çıkarmak öncelikli hedeflerimiz. Bu öncelikli hedef doğrultusunda Şehrin acil ihtiyacı neyse bu toplantılar çerçevesinde tespit ediyoruz, ayanı gün aynı saatte çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Aldığımız kararları Ankara’ya döndüğümüzde sizlerle paylaşıyoruz. Ankara’da yapılması gereken işleri de planlayarak yapmaya gayret gösteriyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz şu an kişi başı 440 olan poşet sayısını 2023’te 40’a düşürmek" dedi. Bakan Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankasının tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini de söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bir otelde düzenlenen ’2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği’ isimli toplantıya katıldı. Toplantının amacından bahseden Bakan Kurum, bakanlığa bağlı tüm kurumların bu toplantıda birbirleriyle uyumlu hale gelerek, istişare içinde olacaklarını bildirdi. Kurum, "Bu anlamda bu toplantıyı önemsiyoruz. Bakanlık olarak önümüzdeki süreçte ülkemizin, şehirlerimizin bizden çok beklentisi var. Buradaki her müdürümüz bulunduğu ilde bakanlığımızın yaptığı işleri temsil ediyor. Onun için bize sunacağınız öneriler çok önemli" dedi.

"Sıfır atığa geçmemiş belediye ve vali görmek istemiyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planının planlamalarının tamamlandığının altını çizen Bakan Kurum, "Yüzde 98’lik bir başarıyla gerçekleştirdik. İkinci 100 günlük eylem planları için çalışmalara başladık. Aynı azimle devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaptığımızda, evimize gittiğimizde kafamızı yastığa koyduğumuzda içimiz rahat. Ülkemiz ve şehir için bir şeyler yapmanın sevinci içerisinde başımızı yastığa koyuyoruz. 2023 yılı için gerek ülkemiz gerekse bakanlığımız adına çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bakanlığımız hizmet yarışında olmalıdır. Güçlü Türkiye’nin yolu güçlü kentlerden geçer. Sorumluluğumuz çok büyük. Bizim geleceğimizde israf yoktur, tasarruf etmek vardır. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi çok önemlidir. Bugün 11 bin 800 kamu ve kuruluş binasında hizmet vermeye başlamıştır. 13 bin kuruluşumuzda sıfır atık projesine geçmektir. Şehrinizde sıfır atığa geçmemiş ne bir belediye, ne bir vali olmasın. Vali ve belediye görmek istemiyoruz. Genel müdürlüğümüzden her türlü desteği alabilir. İlinizdeki belediyelerin ve valilerin bu noktada çalışması ve gayret göstermesi noktasında yürütmemiz büyük önem arz ediyor. 2023’e geldiğimizde 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yılda yaklaşık 20 milyar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Sıfır atıkta yönetmeliğimiz çıkacak" dedi.

"Hedefimiz kişi başı 40 adete düşürmek" Plastik poşetlerin ücretli olmasına da değinen Bakan Kurum, "Artık plastik poşetlerimiz 25 kuruş üzerinden satılıyor. Artık ülkeler plastik poşetleri paralı yapmayı bırakın yasaklıyorlar. Dolayısıyla yıllık 30-35 milyar adet olan plastik poşet kullanımını biz 2023 yılında kişi aşı 40 adete düşüreceğiz. Şu an 440 adet. Geleceğimiz adına çok önemli bir süreç başlatmış olduk. Bu sayede hepimizin gençliğinde çocukluğunda yaşadığı, o annelerimizin bez çantalarına filelerine dönüyoruz. Açıkçası bu kampanyayı tüm ülkemiz benimsediler. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki ilk 10-15 günlük süreçte yüzde 60-65’lik oranında da bir azalma gösterdi. İnşallah bizim hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak, kişi başı 40 adede düşürmek" ifadelerini kullandı. Bakanlığı ve ülkeyi ilgilendiren bir başka önemli konuya değinen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "İklim değişikliği artık dünyada ve ülkemizde günlük yaşamı etkileyen olumsuz bir durum. Seller ve kuraklık ki bizde diğer şehirlerimize seller ve afetlerden dolayı gidiyoruz. Uzun süreli olmayan yangınlar afetler artık dünyamızda sık yaşanmaya başlandı. Küresel ortama sıcaklıklarda her yıl yeni rekorlar kırıyor. Deniz suları çok önemli. 1980 yılından bu yana 20 santim yükselmiş durumda. Düşünün ki bugün deniz kenarındayız. Belki bu otelin zemin katı yüzyıllar sonra çevreyi korumazsak eğer sular altında kalacak. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 1993 yılından bu yana da denizlerdeki yükseliş eskiye nazaran iki kat daha fazla artmaya başlamış durumda. İklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımı bu hızla devam ederse yaşanacak küresel kayıp 2050 yılına kadar 500 milyar doları bulacak. Çok büyük bir rakam. Sadece rakam maddi anlamında değil baktığımızda çevremize vereceği zararlar olacak. Ülkemizde küresel iklim değişikliğiyle baş etmek için 2030 yol haritamızı belirledik, 2030 yılında sera gazi emisyonlarından artıştan yüzde 21 azaltmayı taahhüt ettik ve çalışmaları sürdürüyoruz. Stratejileri belirledik ve çalışmaları başlattık. Karadeniz bölgesinde çalışmalarımız var. Önceliğimiz malum olduğu üzere Karadeniz bölgesinde yaşanan sel, taşkın gibi doğal afetlerin sayısı ve sıklığı arttı. Bölgede yer alan 18 ilin yerleşim yerinin iklim değişliğinin artırılmasına yönelik eylem planını hazırlıyoruz."

"6 milyar 7 konutun dönüşmesi gerekiyor"

Tüm şehirlerdeki yaşam kalitesinin arttırılması hakkında açıklamalar yapan Kurum şöyle konuştu:

"2013 yılında Cumhurbaşkanımızın, ‘Bedeli ne olursa olsun bu işi yapacağız’ dediği süreçte bugüne kadar yaklaşık 890 bin konutun dönüşümüne başladık. Bir kısmı devam ediyor. Her geçen gün yenilerini yapmak için gayret gösteriyoruz. 6 milyar 7 konutun dönüşmesi gerekiyor. Her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz, 20 yıl sürede hep birlikte tamamlayacağız. Bunu yaparken kentsel dönüşüme ilişkin eylem planı hazırlıyoruz. Sektörümüzle yerel yöntemimizle bunu paylaşacağız. Kentsel dönüşümü yapmak isteyen belediye şunu yapacak tüm şehir için eylem planı hazırlayacak. Bu eylem planı içerisinde acil noktalar belirlenerek belli kısmı yerine belli, kısmı rezerve alanları olmak üzere dönüşümü yapacağız. Biz kentsel dönüşümü kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Tarihi kent merkezindeki dönüşüm diğeri ise deprem riski taşıyan yıkık vatandaşın can ve mal güvenliğini taşıyan yerler olmak üzere yapacağız. Bakanlığımız belirleyeceği teminat şartlarına yükleniciler uymak zorundalar. Teknik ve mali kriterle uymak zorundalar. Bu sayede hem vatandaşın mağduriyetini engellemiş olacağız. Bu kentsel dönüşüm stratejimiz bittiğinde valilerimize bu stratejileri gönderip dönüşüm sürecini isteyeceğiz. Medeniyetimizin tarif ettiği şekilde mevcuttaki yoğunluğu 8-10 katsa da bunu geçmeyecek proje yürütmek istiyoruz. İmar barışı süreci yürütüyoruz. 30 Haziran 2019’a uzattık. Bugüne kadar başvuran 900 milyon 687 bin 17 milyar lira toplam tutarda. Devlete geldi. 30 Haziran’a kadar uzattık ve süre içinde başta il müdürler olmak üzere sorumluluk düşüyor. Bu süreci tamamladığımızda çok güzel veri elde edeceğiz. 10.7 milyar lira, 1,4 milyar harç geliri sağladık" dedi.