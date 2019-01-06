Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 50 azaldı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla ilgili "İlk 4- 5 gündeki uygulamayla poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi, hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Bakan Kurum, kentte ilk olarak Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Kurum, daha sonra burada düzenlenen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı istişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Uygulamanın gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde ücretli olduğunu kaydeden Kurum, "Bizim de yılda 30- 35 milyar adet poşet tüketimimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yıl doğaya karıştığını düşünürseniz bu uygulamanın geçmesi çok elzem" diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERİMİZ VE ŞEHİRLERİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ'

Uygulamayla ilgili sosyal medyadaki eleştirileri de dikkate aldıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yapılması gereken düzenlemeleri de bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz; ancak as olan, bu poşetlerin doğaya verdiği zarar. Gelecek nesillere bırakacağımız ülkelerimiz, şehirlerimiz. Dolayısıyla bu ilk 4- 5 gündeki uygulamayla biz poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir. Konuştuğumuz projelere baktığımızda düzenli depolama sistemlerinden, atık su arıtma işlemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklanıyor. Biz Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bakanlık olarak 'Sıfır Atık Projesi'ni yürütüyoruz. Proje kapsamında biz artık çöp kamyonu istemiyoruz, çöp toplamak istemiyoruz. Dolayısıyla çöpleri kaynağında ayrıştırarak, bertaraf etmek istiyoruz. Buna ilişkin de bu proje tüm Türkiye'ye yayıldığı zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için önemli. Biz aynı azim ve kararlılık ile yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ben çok teşekkür ediyorum."

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