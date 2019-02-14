HABER

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da restore edilen Kurşunlu Camii’nde incelemelerde bulundu.Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Bakan Kurum, yapımına devam edilen yeni Diyarbakır evlerini gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da restore edilen Kurşunlu Camii’nde incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Bakan Kurum, yapımına devam edilen yeni Diyarbakır evlerini gezdi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra terör örgütü PKK mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilen ve sonrasında devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere Kurşunlu Camii’ne geçti. Burada da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, basın mensuplarına terör örgütü PKK’lıların yakmış olduğu dönem ile restorasyon sonrası durumu gösteren fotoğrafları gösterdi. Buradan ayrılan Bakan Kurum, İçkale Müze alanında yapılan Millet Bahçesi şantiye alanına geçti. Burada Vali Güzeloğlu’ndan Millet Bahçesi’nin son durumu ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“AK Parti belediyeciliğini vatandaşa sunmamız gerekiyor”
Çukur siyasetinden, terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’a verdiği zararları, açtığı çukurları kapatmak, yıktığı evleri yeniden yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde Sur’da büyük bir dönüşüm projesini başlattıklarını belirten Bakan Kurum, tarihe, kültüre büyük zararlar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Bakan Kurum, “Bu anlamda Suriçi’nde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın burada gezebilmeleri için millet bahçelerini yapıyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan Diyarbakır’a kazandırdığımız Millet Bahçesi. Bu anlamda iki Millet Bahçesi’ni bitirdik ve stadyumun olduğu alanda da üçüncü Millet Bahçesi’nin inşaatına da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Marka şehirlerin yapılabilmesi vatandaşın yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile altyapıdan üstyapıya birçok projeyi bizim belediyelerimiz ile AK Parti belediyeciliği ile gönül belediyeciliği ile vatandaşımıza sunmamız gerekiyor” dedi.

“Bir buçuk ay içerisinde ihale edilmemiş inşaat kalmayacak”
Konut olarak bin 500 tescilli eserin olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:
“Bunların 320 tanesini inşallah bir içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, bir ay bir buçuk ay içesinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak. İnşallah bu proje bittiği zaman Sur, eski Sur’dan daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır’dan daha güzel bir hal alacak. Kurşunlu Camii’nde ilk ezan sesini, Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır’a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile valiliğimiz programı organize ediyor, inşallah o zaman ilk ezan sesini de duyuyor olacağız.”

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi

Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu Camii’ni inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.