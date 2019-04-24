Bakan Kurum: Riskli görülen alanlarda kentsel dönüşüm başlatacağız

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL(DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu mahallede incelemeler yaptı. Bölgede geoteknik rapor hazırlandığını belirten Bakan Kurum, "Çalışmalar sonrasında riskli görülen alanlarda kentsel dönüşüm başlatacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Bakan Kurum daha sonra burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, can güvenliği sebebiyle boşaltılan binalardaki vatandaşların misafirhanelerde ve otellerde misafir edildiğini belirterek, her türlü yardım ve desteğin İstanbul Valiliği ve Kağıthane Belediyesi koordinasyonunda yapıldığını söyledi. Bölgede yıkılan iki bina dahil 26 binanın boşaltıldığını belirten Kurum, "Bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Bu geoteknik rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Aynı zamanda Kartal Orhantepe'de yapmış olduğumuz gibi binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Ekibimiz de bu yönde çalışıyor. Hem çıkacak geoteknik neticesinde hem de alacağımız bu riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız." dedi.

"BİZİM MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITACAK PROJE OLACAK"

Bakan Kurum, "Bu proje çerçevesinde görünen o ki aşağı yol ile yukarıdaki Talatpaşa Caddesi içerisinde kalan ve 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasına müteakip riskli binalarımızın tespit edilerek yıkılması ve akabinde de kentsel dönüşüm projesini bu bölgede yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla da bu noktada görüşmelerimizi hem belediyemiz hem de valiliğimiz yürütüyor ve çıkacak rapora göre de bu kentsel dönüşüm projesinin sınırlarını belirlemiş olacağız. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı, bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak." dedi. Kurum, olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ekledi.

"SAVCILIĞIMIZ GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPACAKTIR"

İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli bulunan alanlarda kentsel dönüşüm projesinin hızlı şekilde uygulanacağını belirten Kurum, ülke genelinde riskli alanların tespiti için valiliklere genelge gönderildiğine söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin, "İnşaat firmasıyla ilgili bir soruşturma açıldı mı?" sorusunu, "İnşaat firmasıyla alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Gerekli incelemeye müteakip de firmanın bir suçu varsa hukuken bu yapmış olduğu inşaattan veya eksikliğinden kaynaklı problemleri savcılık kararı neticesinde gereği yapılacaktır." diye yanıtladı.