Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati önem arz ediyor. Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Kepezaltı ve Santral mahallelerindeki tapu dağıtım törenine katıldı. Törende, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda tapu sahibi de yer aldı.

4 BİN 874 TAPU

Törende konuşan Bakan Kurum, eline aldığı bir tapuyu göstererek, tapuların vatandaşların analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi. Kepezaltı ve Santral mahallelerinin 33 hektar büyüklüğe sahip olduğunu belirten Kurum, bölge riskli alan ilan edildikten sonra yüzde 99,5 oranla hak sahipleriyle anlaşılarak projeye başlandığını söyledi. 6 bin 500 konut ve 1300 iş yerinin tapu siciline işlendiğini kaydeden Kurum, bugün 4 bin 874 konutun tapusunun hak sahibine verileceğini vurguladı.

YATAY MİMARİ ÖNCELİKLİ

Bakan Kurum, depremin vereceği zarara yönelik önleyici tedbirleri almak zorunda olduklarını belirtti. Kentsel dönüşümü yaparken yaşam tarzını korumanın öncelikli hedefler arasında yer aldığına işaret eden Kurum, "Yatay mimari esaslı yapıya öncelik vererek kültürümüzü yansıtan projeler yapmalıyız. Antalya'daki bu proje az katlı, yatay mimariye sahip çok önemli bir projedir. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Antalya'daki bu projeyi Türkiye'ye örnek gösteriyoruz. Sosyal imkanlar açısından da Türkiye'ye örnek bir projedir. Deprem riski gözetilerek yapılan sağlam binaları, açık kapalı otoparkları, sosyal tesisleriyle daha yeşil Kepez ve Santral olacak. Kentsel dönüşüm tamamlandığında kazanacağı yeni kimliğiyle burası dünyaya örnek olacak. Yeni projelere kılavuzluk edecek" dedi.

'ERZİNCAN'DAN MARMARA'YA UZANAN HAT TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini hatırlatan Kurum, ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Son bir asırda Türkiye'de 6 büyüklüğünde 56 deprem meydana geldiğine dikkati çeken Murat Kurum, 82 bin vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. 16 milyon insanın depremlerden doğrudan etkilendiğini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati öneme sahip. Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşmesi. Dönüştürmezsek depremde sevdiklerimizi kaybederiz. Yakın zamanda İstanbul Kartal'da 21 sevdiğimizi kaybettik. Göçüğün altından 72 saat sonra bir anne, yavrusuyla çıkarıldı. Anne, yavrusunun üstüne kapanmıştı ama ikisi de hayatını kaybetmişti. Biz artık hiçbir ocağa ateş düşmesin istiyoruz. Kentsel dönüşüm bu yüzden çok önemli. Riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. Valiliklerimize gönderdiğimiz genelge ile 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli bina var ise bu binaları tespit edip bize bildirmelerini istedik. İlk etapta en acil ihtiyaç yerlerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte yapacağız."

'EYLÜL YA DA EKİMDEN SONRA EVLERİNİZE TAŞINACAKSINIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise geçen seçimde, göreve gelmesi halinde tapuları dağıtma sözü verdiğini hatırlattı. İki mahalledeki tapu sorununun 30 yıllık olduğunu aktaran Türel, "Bugün 5 binin üzerinde tapu dağıtacağız. Birileri bundan dolayı çatlıyor. Ajan provokatörler vatandaşların arasında dolaşıp 'Sakın ha tapuları almayın, yoksa kira yardımları kesilir' diyor. Hepsi yalan, kira yardımları eve taşınıncaya kadar devam edecek. Geçmişte kendileri ciklet tapuları dağıtmışlardı. Bizim tapularımız ay yıldızlı tapulardır. Türkiye'nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesinde tapuları dağıtacağız. Hukuki ve finansal sorunlar çözüldü. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 defa yetkilileri kendi aradı. Kaba inşaatlarının yüzde 90'ınını bitirdik. Eylül ya da ekimden sonra evlerinize taşınacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı hak sahiplerine tapularını verdi.