Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati önem arz ediyor. Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Kepezaltı ve Santral mahallelerindeki tapu dağıtım törenine katıldı. Törende, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda tapu sahibi de yer aldı.

4 BİN 874 TAPU

Törende konuşan Bakan Kurum, eline aldığı bir tapuyu göstererek, tapuların vatandaşların analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi. Kepezaltı ve Santral mahallelerinin 33 hektar büyüklüğe sahip olduğunu belirten Kurum, bölge riskli alan ilan edildikten sonra yüzde 99,5 oranla hak sahipleriyle anlaşılarak projeye başlandığını söyledi. 6 bin 500 konut ve 1300 iş yerinin tapu siciline işlendiğini kaydeden Kurum, bugün 4 bin 874 konutun tapusunun hak sahibine verileceğini vurguladı.