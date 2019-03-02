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Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

KIRCAMİLİLERE 13 BİN TAPU Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın 30 yıldır en büyük problemleri arasında yer alan Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesindeki tapu dağıtım törenine katıldı.

Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)

KIRCAMİLİLERE 13 BİN TAPU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın 30 yıldır en büyük problemleri arasında yer alan Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesindeki tapu dağıtım törenine katıldı. Güzeloluk Anadolu Lisesi'ndeki tapu dağıtım töreninde konuşan Bakan Kurum, Antalya'da çifte bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya için uyumadığını belirten Kurum, "Başkan Türel bizi de uyutmuyor" dedi.
'KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'
Kırcami'nin 11 mahalleyi kapsadığına değinen Murat Kurum, bu mahallelerin Muratpaşa ilçesinin de yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi. 1470 hektar büyüklüğünde çok büyük alanda imar uygulaması yapıldığını vurgulayan Kurum, "Bu alan sadece büyüklüğü ile değil, etkilediği vatandaşımızın sayısı açısından da önemli. 30 yıllık çözülmeyen Kırcami problemini çözüme kavuşturduk. Yıllardır süren dava nedeniyle sıkıntılar var. Kırcami bölgesine metruk, yıkık, kaçak, deprem riski taşıyan ve imar uygulaması yapılmamış yapılar vardı. Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildi. Artık bu problemi bitirmiş oluyoruz. 13 bin vatandaşımıza tapuları dağıtacağız" diye konuştu.
İmar uygulaması yapılacak mahallede deprem riski gözetileceğini belirten Kurum, sosyal tesisleriyle daha yeşil ve güzel Kırcami inşa edileceğini söyledi.
'KIRCAMİ'NİN AVUKATIYIM'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bugün için çok beklediklerini belirterek, 30 yıllık imar ve tapu sorununun çözüldüğünü söyledi. Kırcami'nin siyasete alet edilemeyecek kadar önemli olduğunu kaydeden Türel, "Bugün Kırcami'nin fethinin gün dönümü. Kırcami'nin her sorununu çözmek için büyük gayret gösterdik. Zaman zaman üzüldük ama Menderes Türel olarak, Kırcami'nin avukatı olarak, sizi savunacağımı söylemiştim. Bugün bayram günümüz oldu. Sona doğru yaklaşırken ateşi elinde tutmayanlar, maşalarını kullandı. Yargı sürecinde bizi tıkamak istediler. Ama avukat sağlam, avukatınız Türel. Haklı olduğumuzu her yere anlattık. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Birileri geldi, biri sürü yine akıl karıştırmaya çalıştı. Durmuş saat günde iki defa doğruyu gösterir. Antalya'da bir kesim sizin mutsuzluğundan mutlu oluyor. Kırcami'nin bugün itibariyle tapu sorunu çözülüyor" diye konuştu.
'UYSAL'I DAVET ETTİM'
Menderes Türel, Kırcami'nin alt planları için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile el ele verdiklerine işaret ederek, Muratpaşa Belediyesi ile ahenkli bir çalışma ile imar planını çözdüklerini söyledi. Türel, "Az önce telefonuma bir mesaj geldi, Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal, bu toplantıya davetli olmadığını yazmış. Kendisini bu toplantı hakkında iki gün önce bilgilendirdim. Bakanımızın da bizzat geleceğini söyledim. 'Böyle bir töreni sizden gizleyecek değiliz, teşrif edersiniz birlikte tapu dağıtım törenine katılırız' dedim. Belki de Sayın Başkan benim söylediğimi anlamadı, ya da ben anlatamadım" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, bazı vatandaşlara tapularını dağıttı.

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Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)

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