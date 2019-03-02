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Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

 BAKAN KURUM OK ATTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nin düzenlediği Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamındaki Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)

BAKAN KURUM OK ATTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nin düzenlediği Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamındaki Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törende dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Bakan Kurum, ok atışı yaptı. Törende konuşan Bakan Kurum, gönülleri fethetmeye çalıştıklarını söyledi. Tarih boyunca İslam'ın savaşla değil fetih ile yayıldığını söyleyen Bakan Kurum, Antalya'da 1207 yılında o dönemdeki insanların büyük bir gönül huzuruyla İslam'ın yüceliğini aldığını kaydetti. Bakan Kurum, "İnsanlar kitleler halinde dinimize katılmışlardır. Fethimizin 812'nci yıl dönümü mübarek olsun. Özümüzü kuşandık ve hep beraber geleceğe yürüyoruz. 81 ilde millet bahçeleri yapacağız. Buralarda ata sporlarımız da yapılacak" dedi.

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Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)

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