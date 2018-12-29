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Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:50 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de deniz doldurularak elde edilen alan üzerinde yapılan ve korozyona uğrayıp, temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıkan riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de deniz doldurularak elde edilen alan üzerinde yapılan ve korozyona uğrayıp, temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıkan riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun projeleri etap etap gerçekleştireceğiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, Rize'de bir otelde kentsel dönüşüm alanları ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Kurum ve beraberindekiler ardından Yağlıtaş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanları ile meydan projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, Rize'de deniz doldurularak elde edilen alan üzerinde yapılan ve korozyona uğrayıp, temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıkan riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Rize'de 173 bin metrekarelik dolgu alanı olan Ekrem Orhon Mahallesi'nde riskli yapılar olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerine yapılmış ve bodrum katlarındaki korozyon ve binaların riskli durumu sebebiyle burada dönüşüm projesine başlıyoruz. Bu dönüşüm projesi çerçevesinde 173 bin metrekarelik alanda belediye bloklarından başlamak üzere yaklaşık 4 bin 174 bağımsız bölümün olduğu projeyi 2019 yılı içerisinde başlatıyoruz. Belediye bloklarıyla birlikte etaplar halinde bu 4 bin 174 bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm projemizi yaparak, daha az katlı, Rize'nin kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun projeler geliştireceğiz. Etaplar halinde bu projeyi tüm Ekrem Orhon Mahallesi'ne yaymayı hedefliyoruz. Yapacağımız projeler bölgenin kültürüne, değerine buradaki tarihi yapıların ön plana çıkması suretiyle, tarihin ön plana çıkması suretiyle Rize'yi bulunduğu konumdan daha yukarıya taşıyacak. Turistik anlamda, istihdam anlamında insanların huzurlu bir şekilde gezeceği alanları da içeriyor. Mevcutta 10-12 katlı binalarımızı da, yüksekliğini azaltmak maksadıyla bölgeye yakışır bir proje yapacağız ve Rize'nin geleceği için çok önem gördüğümüz bu projeyi de hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız." 'YENİ REZERV ALANLARI OLUŞTURULACAK' Kentsel dönüşüm alanında azaltılacak yapılar için yeni rezerv alanlarına ihtiyaç olacağını ifade eden Kurum, "Bununla ilgili de belirlediğimiz, tespit ettiğimiz rezerv alanlarda, rezerv konut üreterek vatandaşımızın rızası çerçevesinde onlarla gönül birliği çerçevesinde bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu rezerv alanlara da bizim düşüncemiz yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 konut üreterek buradaki vatandaşımızın, ister buradan alması, ister rezerv alandan alması ücreti karşılığında bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca belirlediğimiz rezerv alanda küçük sanayi sitesi ve hal inşaatı yapacağız. Bu da bu bölgedeki çiftçimizin ürünlerinin satışı noktasında, sanayimizin gelişmesi noktasında önemli bir proje olacak. Bu projeye de 2019 yılı içerisinde başlayıp çok kısa zaman içerisinde bitirmek hedefimiz var" diye konuştu. 'AYDER YAYLASI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR' Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını da açıklayan Bakan Kurum, şunları dedi: "Bu proje sadece Rize'yi ilgilendirmiyor. Ayder Yaylası, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bugün Ayder Yaylası ile ilgili bir toplantı da yaptık. Bu toplantıda Ayder Yaylası ile ilgili otopark ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin araç kapasiteli bir otopark inşaatı yapacağız. Özel İdare mülkiyetinde bulunan, şu anki kaplıcaların bulunduğu noktada da yine butik otel ve kaplıcalar içeren, içerisinde restoranlar, alışveriş alanlarının olduğu, altında yine 250-300 araçlık otoparkı olduğu bir projeyi de otopark inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak 2019 yılının Nisan ayında başlatarak hızlı bir şekilde inşaat sürecini tamamlamak istiyoruz. Ayder Yaylası'ndaki diğer projemiz ise buradaki kentsel dönüşüm ile alakalı. Artık işin sonuna geldik ve burada artık uygulamaya geçiyoruz. Turizm Bakanlığımız tahsis edilmiş alan üzerinde de rezerv konut inşa edeceğiz. Bu rezerv konutlarla birlikte de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, rezerv konutlara taşımak suretiyle etaplar halinde, tüm Ayder'deki çirkin yapı yoğunluğunu yok etmek suretiyle bölgeye, bölgenin kültürüne, mimarisine yakışır projeyi, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerçekleştiriyor olacağız ve bu projelere 2019 Nisan ayında başlamış olacağız." DOLGU ALANDAKİ RİSKLİ BİNALAR Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor. Dolgu alan üzerindeki binalarla ilgili yapılan teknik incelemede, deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğü ve tuzlu su altında kalan bina demirlerinin özelliğini kaybettiği, demirlerin açığa çıktığı tespit edildi.

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