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Bakan Kurum: "Rize’de etaplar halinde 2023 yılına kadar tüm sahil güzergahı üzerindeki o riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize şehir merkezindeki tüm sahil güzergahı üzerindeki riskli alanların 2023 yılına kadar dönüşümünü yapmış olacaklarını söyledi.Bakan Murat Kurum, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki incelemelerinin ardından bakanlığı ile ilgili Rize’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum: "Rize’de etaplar halinde 2023 yılına kadar tüm sahil güzergahı üzerindeki o riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize şehir merkezindeki tüm sahil güzergahı üzerindeki riskli alanların 2023 yılına kadar dönüşümünü yapmış olacaklarını söyledi.
Bakan Murat Kurum, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki incelemelerinin ardından bakanlığı ile ilgili Rize’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rize’de dolgu üzerinde yer alan binaların yıkımıyla ilgili konuşan Bakan Kurum "Vatandaşlarımızla önümüzdeki hafta itibariyle görüşmeye başlıyoruz. Bu çerçevede ilk etabını 26 bin metre karelik alanda yapmak suretiyle Rizemize yakışacak örnek bir kentsel dönüşüm projesini belediye bloklarından başlayarak yapıyoruz. Bu yıl itibariyle de inşallah orada temel atarak etaplar halinde de 2023 yılına kadar tüm sahil güzergahı üzerindeki o riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız. Buna ilişkin daha öne de açıkladığımız hem Salarha bölgesinde hem de Yağlıtaş bölgesinde rezerv konutlar üreteceğiz. Vatandaşlarımızla el birliği içerisinde onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

Rize’ye millet bahçesi
Rize’de millet bahçesi projesi ile ilgili olarak da bilgi veren Kurum "Valiliğimizi kaldırılacağımız alanda bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük alanda Rize merkezimizde Endüstri Meslek Lisesini yapacağımız yeni sanayi alanına taşımak suretiyle hem Emniyet Müdürlüğümüzün bulunduğu bina, hem Meslek Lisesi’nin bulunduğu binayı da örnek Rize’ye yakışır bir Millet bahçesi haline çevirmiş olacağız. Diğer taraftan Rize merkezdeki meydan düzenlememiz son safhaya geldi. Diğer taraftan sahil yolundaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu belediyemizle birlikte projelerini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayder’deki kentsel dönüşüm
Bakan Kurum, Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:
"Ayder bölgemiz için de burayı doğal güzelliklerini koruyacak gerçekten ecdadın bize bıraktığı bu doğal güzellikleri gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Ayder projemiz kapsamında Ağustos ayı içerisinde ihalesini neticelendireceğimiz bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlıyoruz. Yine rezev konut alanı belirlediğimiz yerde vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle de yaklaşık 55-60 adet bir rezerv bir konut üretiyoruz. Burada bizim yapı olarak uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız. Kaplıca oteli olarak bildiğimiz alana da hem kaplıca termal tesisimizi yenileyerek hem de oraya bu bölgeye turizmi canlandıracak buradaki istihdamı artıracak bir yeri geldiğinde kongre dahi yapılabilecek önemli bir tesisi de kazandıracak projeyi de başlatıyoruz. Onu da bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanları da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakip de burada salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedelleri dışında da kira yardımı yapmak suretiyle de salıncaklarımızı da Ağustos ayın sonu itibariyle bu bölgeden taşımış olacağız. 50 adet imar barışına uymayan yine bölgedeki plan koşullarına uymayan yapılar var. Bu yapıları da Ağustos ayı sonu itibariyle yıkımlarını gerekli tebligatları yaparak Ayderimizi inşallah 2020 yılı sonu itibariyle kaldırımı ile yoluyla, aydınlatma direği ve yürüyüş yolları ile tüm Türkiye’ye dünyaya örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz."

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