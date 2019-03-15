İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1994'te Rize'nin asil evladı Cumhurbaşkanımız sayesine İstanbul sorunlarından kurtuldu. Bu şehrin çehresini değiştirdi. 17 senedir de AK Parti iktidarlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da başlayan sosyal belediyecilik AK Parti sayesinde tüm şehirlere taşındı." dedi.

Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde "Rizeliler Hemşehri Buluşması"na katıldı.

Rize'nin Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, şehrin ülke ekonomisi ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'ye kazandırdığını vurgulayan Kurum, "Türkiye'deki Rizelilerin yarıya yakını İstanbul'da yaşıyor. 1994'te Rize'nin asil evladı Cumhurbaşkanımız sayesinde İstanbul sorunlarından kurtuldu. Bu şehrin çehresini değiştirdi. 17 senedir de AK Parti iktidarlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da başlayan sosyal belediyecilik AK Parti sayesinde tüm şehirlere taşındı." diye konuştu.