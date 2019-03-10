Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız (3)

'POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinin ardından Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışı ile AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan'ın, projelerinin sunulduğu toplantıya katıldı. Bakan Kurum, Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi'nden Altınova'ya kadar bir sahil şeridi oluşturmayı planladıklarını belirterek, "Sahil şeridinde bir düzenleme var. Değirmenaltı'ndan Altınova'ya kadar yapılacak sahil düzenleme projesi Yeniköy'e kadar uzatılacak ve burada turistik bir aks meydana getirilecek. Bu projeyi biz valiliğimizle birlikte yürütüyoruz. YİKOB'a da teknik desteği veriyoruz. En kısa zamanda Tekirdağ'a kazandıracağız" dedi.

'ORGANİK ATIKLARI KOMPOST HALE GETİRİP PARKLARIMIZDA KULLANIYORUZ'

Depolama tesisleri ile çöp sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyen Kurum, "Biz bunun dışında tüm şehirlerimizde düzenli depolama tesisleri yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına geldiğinde şehrin tamamının çöpünün düzenli bir şekilde depolanacağı bir sisteme geçmek istiyoruz. Sabah Çerkezköy'den geliyoruz. Buraya geldiğimizde gördük ki bu bölgenin bütün çöpleri hemen Tekirdağ'ın girişinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Bu depolanmaya artık bir son vermemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda biz sıfır atık projesine geçtik. Sıfır atık projesi ile birlikte 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda, çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. Atıklarımızı bir yere, diğer cam ve kağıt atıklarımızı başka bir yere getiriyoruz ve o atıklarımızı kaynağında dönüştürmek üzere dönüştürüyoruz. Diğer organik atıkları da kompost hale getirip, parklarımızda bahçelerimizde, bitkilerimizde kullanıyoruz. İstiyoruz ki biz artık hiçbir ilçemizde, hiçbir ilimize çöp kamyonu gelmesin, kaynağında her türlü çöpümüzü ayrıştıralım" dedi.

'PLASTİK POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşette ücret uygulamasının ardından poşet kullanımının yüzde 70 azaldığını, 2021 yılında da depozito uygulamasına geçileceğini söyledi. Kurum, "Bu çerçevede plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk. Yine atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem sağlığımızı koruyoruz. Çocuklarımıza daha iyi şehirler bırakıyoruz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ'

Kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu söyleyen Kurum, "Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin vatandaşımızı depremde kaybettik. Tekirdağ da deprem bölgesinde bulunuyor. Bir an önce çalışmaların bitirilip, bizim yatay mimari esaslı projelerimizin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili hem Cüneyt başkanımızın hem de Mestan başkanımızın çok güzel projeleri var. Kentsel dönüşüm hem Süleymanpaşa'da hem de Tekirdağ'da çok önemlidir. Biz kentsel dönüşümü vatandaşın rızasıyla yapacağız. Vatandaş istemeden biz yapmayacağız" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise, hazırladığı slayt eşliğinde 1059 projesini salondakilere anlattı.