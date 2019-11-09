Bakan Kurum: "Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu." dedi.

Yozgat'ta AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kente yapılacak hizmetleri, projeleri istişare ettiklerini ve bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Çapanoğlu Cami civarında alan incelemelerinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Bize bugün ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a şükranlarımı sunuyorum. Kendisi, Yozgat'ımızın tüm meseleleriyle çok yakından ilgilenerek, bizlere iletiyor. Biz de onun vesilesiyle Yozgat'ımızın projelerini yakından takip ediyoruz. Bugün aldığımız kararlar neticesinde de Yozgat'ımız için güzel projeler gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağımız tüm çalışma ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.