Bakan Kurum: Salda Gölü'nde doğal güzellikleri ön plana çıkaracağız

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ve çevresinin özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Bununla alakalı Millet Bahçesi projemizi de o alanda gerçekleştireceğiz ki Salda Gölü kenarında, kıyı-kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyecek, doğal güzellikleri orada ön plana çıkaracak projeyi yapacağız" dedi.

Ankara'da, 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' temasıyla düzenlenen 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın çalışmalarını ve 2023 hedeflerini anlattı. Bakan Kurum, dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan birinin iklim değişikliği olduğunu belirterek, Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle ilgili kararların alındığı uluslararası süreçlere en aktif şekilde katılarak ülkeyi temsil ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenecek Akdeniz Havzası bölgesinde yer aldığını belirten Bakan Kurum, "Son yıllarda da bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Bir aylık yağışların bir saatte düştüğü, ciddi anlamda yağış miktarının arttığını görüyoruz. Ülkemizde hiç görülmeyen hortumları yaşamaya başladık. 2 gün önce Rize'de sel, Sakarya'da, Düzce'de, Artvin'de görmüş olduğumuz seller ev, okul, tarım alanlarını tehdit ediyor. Mallarımızın zarar görmesine sebep oluyor. İklim değişikliği herkesi etkiliyor" dedi.

'SALDA GÖLÜ'NÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN ETTİK'

Bakan Kurum, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın kararıyla Salda Gölü ve çevresini özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bununla alakalı Millet Bahçesi projemizi de o alanda gerçekleştireceğiz ki Salda Gölü kenarında, kıyı-kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyecek, doğal güzellikleri orada ön plana çıkaracak projeyi yapacağız. Ve kıyı-kenar çizgisinin arkasında kalan alanlarda da vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını giderecekleri alanların dışında hiçbir yapılaşmaya izin vermeyecek projeyi yapıp, tüm dünyaya ülkemizdeki Salda’nın diğer ismiyle Saldivler’in bizim ülkemizdeki Maldivler’in benzetmesi diyelim ki Maldivler’den daha güzel olduğuna inanıyorum, inşallah o doğa harikasını gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Bizler her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket ediyoruz. Önceliğimiz doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu noktada doğal ve tarihi güzelliklerin bize bırakılmış bir emanet olduğunu düşünüyoruz. Projelerimizi bu anlayış doğrultusunda gerçekleştiriyoruz."

ÇAVUŞOĞLU: ASYA GÜÇ MERKEZİ OLMAYA BAŞLADI

Konferans kapsamında gerçekleştirilen çalışma yemeğinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ticaret savaşlarını teknoloji savaşları olarak adlandırmak gerektiğini belirterek, "İnovasyon ve teknolojiye yatırım yapanlar bu savaşın galibi olacak. Biz de bu sene özellikle yeni açılım olarak dijital diplomasiye ağırlık veriyoruz. Biz biliyoruz ki güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. Ekonominin gücünün nereye gittiğini iyi takip edip analiz yapmak gerekiyor. Ekonominin gücü batıdan doğuya doğru gidiyor. Ve Asya artık güç merkezi olmaya başladı. İkinci açılım olarak ‘Yeniden Asya’ adını verdiğimiz açılımı Cumhurbaşkanımızın onayıyla ilan ettik. Amacımız ekonominin gücü haline gelmeye başlayan Asya ile ilişkilerimizi tüm bölgeye bütüncül bir bakış içinde burada ülkemize nasıl değerlendirebiliriz? Diğer yandan Asya büyük bir coğrafya. Birçok alamda faaliyet göstermemiz lazım. Güçlü ekonomi güç dış politika demektir. Afrika’ya önem vermeye devam etmemiz lazım. Yeniden Asya açılımımızın yanında bu kıtalardaki yükselen ekonomilere de farklı modellerle ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

'İHRACATTA REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise bir süredir küresel ekonominin yavaşlamasından bahsedildiğini hatırlatarak, "Bakanlıklarımız arasındaki mevcut iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Bir süredir küresel ekonominin yavaşlamasından bahsediyoruz. IMF Temmuz başında küresel ekonomideki büyümeyi 3.2 olarak ilan etti. Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki bütün bu olumsuz gelişmelere, ticaret savaşlarına, korumacılık önlemleri ticaretimiz önünde en büyük engel. Bunlara bir de siyasi gelişmeleri, bölgemizdeki çalkantıları eklersek herhalde Türkiye olarak ihracatımız açısından en kötü bir dönemden geçmekteyiz. Buna rağmen gerek hükümetin icraatları gerek ihracatçılarımızın olağanüstü gayretleri sayesinde çok şükür ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ve bunu da devam ettirme arzusundayız" dedi.

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