HABER

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yeni yapılarak depremzedelere teslim edilen afet konutlarını inceledi.Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçen Bakan Murat Kurum, burada partililere seslenerek Adıyaman’da yapmış oldukları ve yapacakları projelerden bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yeni yapılarak depremzedelere teslim edilen afet konutlarını inceledi.
Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçen Bakan Murat Kurum, burada partililere seslenerek Adıyaman’da yapmış oldukları ve yapacakları projelerden bahsetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’inde selamlama konuşması gerçekleştirdiği programa parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Samsat afet evlerini incelemek üzere Samsat ilçesine geldi. İlçe girişinde kalabalık bir grubun yol kenarında beklediğini fark eden Bakan Kurum, durarak vatandaşlarla selamlaştı. Örentaş Mahalle sakinleriyle yol kenarında sohbet eden Bakan Kurum, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Depremden dolayı Örentaş Mahallesi’ne yapılması planlanan 82 konutun yapımına başlamasını isteyen mahalle sakinleri, Bakan Kurum’dan konuya el atmasını istedi. Durum üzerine Bakan Kurum, ilgili bakanlıkları arayarak durumu söyledi. Yapılan telefon görüşmesi sonrasında Bakan Murat Kurum, çalışmaların en kısa zamanda başlanacağına dair mahalle sakinlerine müjdeyi verdi.
Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra Samsat ilçe merkezinde yapımı tamamlanan ve Emin Dilek’e, teslim edilen afet konutunu inceledi. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Dilek ailesinde bir süre oturarak misafirleri oldu. Yapılan görüşmeler ve incelemelerin ardından Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesine geçildi. Burada dua eden Bakan Kurum daha sonra Sahabe Safvan Bin Muattal Projesini de inceledi. Yapılan incelemelerin ardından Bakan Kurum, Adıyaman Havalimanına geçerek Adıyaman’dan ayrıldı.

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.