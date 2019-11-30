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Bakan Kurum, Şanlıurfa'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

'ŞANLIURFA'YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da yerel yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

'ŞANLIURFA'YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da yerel yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın marka şehir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, 3 ilçede millet bahçeleri projelerini hayatta geçireceklerini söyledi.

'ARNAVUTLUK'A 500 KONUT YAPILACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye ekip gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında tecrübeliyiz. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını başlatacak. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde dost ve kardeş ülke Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz. Nerede bir mazlum olsa nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz."

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