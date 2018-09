Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 günlük eylem planımızı açıkladık. Çevre, şehircilik ve kentsel dönüşümle alakalı yapılması gereken her şeyi şehirlerimize bizzat gidip, yerinde tespitlerini yaparak, inşallah çözümleri de yerinde bularak, yapmaya çalışıyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Kurum, kentte ilk olarak Vali Ali Kaban'ı ziyaret etti. Kurum, daha sonra Vali Kaban, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Cuma namazını Kuba Mescidi'nde kılan Kurum, Yeşilyurt Belediyesi'nce yaptırılan Engelsiz Park ve Kuba Mescidi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, Türkiye Cumhuriyeti olarak AK Parti iktidarıyla birlikte 2002 yılından beri dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım eden devlet olduklarını kaydederek, "Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz, mazlum Filistinlilerin, ihtiyacı olan Suriyelilerin hep yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah devletimiz, milletimiz hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. 'ÇÖZÜMLERİ YERİNDE BULARAK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ' Bakan Kurum, şehirleri ziyaret ederek, gereken her şeyi yerinde tespit edip, hızlıca çözüme kavuşturduklarını belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 24 Haziran'da seçime gittik ve bu sistemle birlikte yeni kabinemiz kuruldu. Yeni kabinemizle birlikte Allah, bize çevre ve şehircilik bakanı olmayı nasip etti. Biz de arkadaşlarımızla birlikte sahada var gücümüzle koşturuyoruz. 100 günlük eylem planımızı açıkladık. Bunları yine şehirlerde çevre, şehircilik ve kentsel dönüşümle alakalı yapılması gereken her şeyi şehirlerimize bizzat gidip, yerinde tespitlerini yaparak, inşallah çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Malatya’mıza geldik. Malatya'nın ihtiyaçları noktasında Beydağı'ndaki kentsel dönüşümden şehirdeki silüete kadar kararlar alıp, hızlı bir şekilde bunları sahada uygulamalarla yapıyor olacağız. Bu manada Malatya'da çok heyecanlı bir ortam var." 'HIZLICA İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ' Hükümet olarak 2005 yılında 'Engelliler Kanunu' çıkardıklarını ve 2010'daki Anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili zihniyeti değiştirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, şehirlerde parklar ile sosyal donatıların engellilerin kullanmasına yönelik düzenlendiğini kaydetti. Malatya'da 2003- 2018 yıllarında İller Bankası olarak 145 işin tamamlandığını ve yatırım değerinin de 540 milyon lira olduğunu açıklayan Kurum, şöyle konuştu: "Devam eden işler kapsamında 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Yurt dışı kredileriyle, 70 milyon euro civarına, faiz oranları oldukça düşük 0,25 civarında. Bunlarla da yine şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız, 2 etabını tamamladı. İnşallah 3'üncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren, daha önce bizden konut almış vatandaşlarımız da alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız çalışıyor." Konuşmaların ardından park ve caminin açılışını yapan Bakan Kurum, Vali Galip Demirel İlkokulu'ndaki teknoloji sergisine katıldı.