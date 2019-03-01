HABER

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’de şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Belen ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’de şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Belen ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulundu. Belen Belediyesini ve Cumhur İttifakı seçim ofisini ziyaret eden Bakan Kurum, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için önemine değindi. Kurum, "Cumhur İttifakı kapalı kapılar arkasında masada kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz gecesi hain teröristlere karşı darbe girişimi yapanlara karşı sokakta vatan, bayrak ezan için can vermiş MHP’li kardeşlerimizle o gece kurulan bir ittifaktır. O gecenin devamında bu kutlu ittifak yıllarca sürecektir. Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakını hep birlikte sürdüreceğiz. Biz Cumhur İttifakını kurarken karşı tarafta bir zillet ittifakı kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün siyasi uzantısı parti ile birlikte bir ittifak kurdular. Biz CHP’nin belediyecilik anlayışını çok iyi biliyoruz, geçenlerde CHP seçim manifestosunu açıkladı diyorlar ki: martın sonu bahar, bu ülke, bu şehirler bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı görmüş ki bu martta görsün. Biz CHP’nin belediyecilik dönemini de karnesini de çok iyi biliyoruz. Çöp çukur çamur belediyeciliği olarak tarihe geçmiştir. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımız geldi ve o günden bu yana gönül belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra İskenderun ilçesinde seçim ofisini ziyaret etti. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bize oy versin vermesin tüm halkımızın hizmetinde ve arkasındayız” diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
“Biz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik. dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Şehirlerimizde yaşam kalitesini arttırmak adına gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte ne yapabilirizin derdindeyiz. Bu sürece ekonomik olarak baktığımızda Dünya’da en büyük 17. Avrupa’da 6.büyük ekonomiyiz, hedefimiz çok kısa zamanda dünyadaki en büyük on ekonomi arasına girmektir. Bu süreçte bu seçim bunun için çok önemli. tevazu ve samimiyet ile bu hedefimize ulaşmak için çalışacağız."

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü 2071’i için Cumhur İttifakı’nı hep birlikte sürdüreceğiz”

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
TBMM Başkanı Şentop’tan Lozan açıklamasıTBMM Başkanı Şentop’tan Lozan açıklaması
Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz - Ek fotoğraflarErdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz - Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.