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Bakan Kurum şehit öğretmenleri andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 12:43 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlmi ve hakikati nesilden nesile aktaran, geleceğin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan Kurum, mesajında "İlmi ve hakikati nesilden nesile aktaran, geleceğin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öğretmen

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