HABER

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Yunus Mermer’in isminin bir camiye verileceğini ifade eden Bakan Kurum, şehidin ailesine evlatlarının kanının yerde kalmayacağını söyledi. Vatandaşlara Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim dağıtan Bakan Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti.

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer’in ailesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.